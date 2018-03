NHL: Kralj Kopitar do vrha napolnil mrežo Colorada (VIDEO)

Denver – Bliže ko je končnica, bolje igrajo Los Angeles Kings. Tokrat so tretjo od štirih zaporednih tekem odigrali v Skalnatem gorovju proti Coloradu in neposrednim tekmecem za končnico pokazali vso svojo moč. Zmagali so s kar 7:1, nesporno prvo ime večera pa je bil Anže Kopitar s štirimi zadetki.

»Ko sem zadrsal na led in na ogrevanju sprožil nekaj strelov, mi je bilo jasno, da bo to poseben večer. Včasih te plošček kar nekako spremlja na ledu, ustvarjaš si priložnost in čim več sem jih poizkusil izkoristiti. Tokrat se je izšlo izvrstno,« je bil v svojem slogu skromen po koncu velike zmage Kopitar. Hrušičan je prvi igralec Los Angelesa s štirimi zadetki na eni tekmi po Lucu Robitaillu leta 1993, dosegel jih je proti Quebecu.

Za Los Angeles se je sicer začelo slabo, Colorado je po slabih štirih minutah povedel po zadetku Rantanena, a je po protinapadu Kopitar izenačil na 1:1. Ob koncu prve tretjine je z igralcem več kapetan Kraljev zadel za 3:1, najlepši zadetek pa mu je uspel sredi druge tretjine, ko je z backhandom premagal nemočnega Jonathana Bernierja. Piko na i izjemni predstavi je postavil s svojim četrtim zadetkom v zadnji četrtini. Najprej je ukradel plošček branilcu Barryju in zadrsal v protinapad, nato pa zadel mimo rokavice Bernierja za 6:1.

Za branilce Colorada je bil tokrat nerešljiva uganka. Foto: AP

Sami nadzorujejo svojo usodo

»Danes je bil dominanten, spada v sam vrh najboljših igralcev na svetu in videli smo, zakaj,« se je tekmecu priklonil tudi napadalec Colorada Gabriel Landeskog.

Pri Kraljih je dva zadetka prispeval Tobias Rieder, Jake Muzzin je zbral gol in podajo, Jonathan Quick pa se je zaustavil pri 29 obrambah. »Pred tekmo smo bili točko za Coloradom na lestvici, zato smo razmišljali le o zmagi. Vseeno bi bilo, tudi če bi zmagali z 2:1, pomenilo bi prav toliko. Zdaj smo v položaju, ko sami nadzorujemo svojo usodo, in če bomo igrali dobro, potem nam končnica ne bo ušla,« se pomembnosti zmage zaveda Kopitar.

Kralji so spet zavzeli tretje mesto v pacifiški skupini, kjer imajo točko prednosti pred Anaheimom, za San Josejem pa zaostajajo za štiri. Skupno so v zahodni konferenci po zmagi nad Coloradom skočili na šesto mesto, a so ekipe zelo izenačene, zato bodo morali Kralji nadaljevati z nizanjem zmag tudi na prihodnjih tekmah. V noči na soboto jih čaka še zadnje gostovanje turneje, zaključili jo bodo pri zlatih vitezih v Las Vegasu.

NHL, izidi:

Carolina Hurricanes - Arizona Coyotes 6:5

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 4:0

New York Islanders - Tampa Bay Lightning 6:7

Philadelphia Flyers - New York Rangers 4:3

Detroit Red Wings - Washington Capitals 0:1

Ottawa Senators - Edmonton Oilers 2:6

Nashville Predators - Toronto Maple Leafs 2:5

Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 2:5

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 2:1 - podaljšek