NHL: Kralji kljub golu in podaji Kopitarja na robu izpada (VIDEO)

N. Gr., STA

Los Angeles - Hokejisti Los Angeles Kings so v tretji tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL še tretjič izgubili proti Vegas Golden Knights, tokrat s 3:2. Ekipa iz Las Vegasa si lahko napredovanje v drugi krog priigra že čez dva dni. Anže Kopitar je tokrat prispeval gol in podajo.

Kralji so prek Iaffala povedli v 14. minuti. Zlati vitezi so v tretji tretjini med sedmo in 15. minuto zrežirali preobrat, saj so zadeli trikrat. Natančni so bili Cody Eakin, James Neal in William Karlsson. Kopitar je nato dve minuti in štiri sekunde pred koncem znižal na končnih 2:3. Vratar Vegasa Marc-Andre Fleury je ubranil 37 strelov kraljev, Jonathan Quick je na drugi strani zbral 23 obramb.

Kritične napake ob kritičnem času

»Mislim, da smo odigrali solidno tekmo. Napravili smo nekaj kritičnih napak ob kritičnem času, ki so nas stale tekme. To je nesreča. Menim, da smo igrali dobro, osvajali prostor, Fleury je moral garati,« je ocenil trener kraljev John Stevens.

Njegov v tej sezoni najboljši posameznik Kopitar se je tokrat znova izkazal, med tekmo pa je bil tudi tarča Erica Haule, ki je Hrušičana udaril v obraz, a za nešportno potezo ni bil kaznovan. "Našega igralca so sodniki kaznovali, ker je igral hokej, on pa je udaril enega najboljših igralcev na svetu. Če sem bil takrat zmeden, sem zdaj osupel. To je bil udarec, s katerim je želel tekmeca poškodovati. Ne maram trdega hokeja, temveč ga ljubim. Toda dober, iskren, trd hokej. In Kopitar je trden igralec," je o tem povedal Stevens.

Četrta tekma, ki bo morda že odločilna, bo čez dva dni, tako kot tokrat znova v Los Angelesu.

Na preostalih tekmah so si zmage priigrali hokejisti Pittsburgha, Columbusa in Minnesote. Pittsburgh je s 5:1 premagal Philadelphio in vodi z 2:1 v zmagah. Columbus je bil po podaljšku s 5:4 boljši od Washingtona - v 73. minuti je bil mož odločitve Matt Calvert - in je povedel z 2:0 v zmagah. Minnesota je s 6:2 nadigrala Winnipeg in znižala izid v zmagah na 1:2.

NHL:

Vzhodna konferenca:

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 1:5

(Pittsburgh vodi z 2:1 v zmagah)

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4:5 (podaljšek)

(Columbus vodi z 2:0 v zmagah)

Zahodna konferenca:

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 6:2

(Winnipeg vodi z 2:1 v zmagah)

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 2:3

(Vegas vodi s 3:0 v zmagah)