NHL: Kralji končnico začeli s porazom

A. V., STA

Las Vegas - Hokejisti Los Angeles Kings so končnico severnoameriške lige NHL začeli s porazom. Na prvi tekmi so Vegas Golden Knights na domačem ledu slavili z 1:0, edini zadetek je padel že po treh minutah in 23 sekundah igre, ko je zadel Shea Theodore. Druga tekma bo v soboto prav tako v Las Vegasu.

Slovenski zvezdnik Los Angeles Anže Kopitar je odigral 21:17 minute, v tem času je v statistiko vpisal dva strela.

Do prve zmage v končnici so prišli še igralci Winnipega in Pittsburgha. Prvi so s 3:2 premagali Minnesoto, drugi pa s kar 7:0 Philadelphio. Blestel je Sidney Crosby s tremi goli.

Izidi:

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 1:0

(Anže Kopitar brez točke za LA Kings)

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 3:2

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 7:0