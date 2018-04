NHL: Kralji po pravcatem maratonu spet potegnili kratko

J. P.

Las Vegas - Hokejisti moštva Los Angeles Kings so tudi v drugem dvoboju prvega kola končnice lige NHL morali priznati premoč novincu Vegasu, ki je tako že na pol poti v konferenčni polfinale. Kralji so sicer na novem gostovanju pred 18.588 gledalci v dvorani T-Mobile Arena še dražje prodali svojo kožo kot predvčerajšnjim, ko so izgubili s tesnih 0:1, tokrat pa je zmagovalca odločil šele drugi podaljšek. Končni izid, 2:1, je po pravcatem maratonu v 96. minuti obračuna postavil 27-letni levokrilni napadalec Erik Haula s svojim tridesetim golom v sezoni.

Dvakrat ob številčni premoči

Oba zadetka v rednem delu sta padla ob številčni premoči. Najprej je v 15. minuti za navdušenje domačih privržencev poskrbel 21-letni Alex Tuch, in to pičle štiri sekunde, preden bi se s kazenske klopi vrnil Kyle Clifford. Na izenačenje je bilo treba počakati do kočnice druge tretjine, ko je bil v domači vrsti izključen Brayden McNabb, prednost igralca več na ledni ploskvi pa je učinkovito unovčil branilec Paul LaDue, ki je bil uspešen četrtič v karieri, prvič v končnici. V tretjem delu se mreži nista zatresli, prav tako ne v prvem dvajsetminutnem podaljšku in večjem delu drugega.

Kar 54 obramb Quicka

Zasluženost domače zmage potrjuje tudi razmerje sproženih strelov - kar 56:30, se je pa zelo izkazal prepričljivi čuvaj mreže gostov Jonathan Quick s 54 obrambami. Hrušiški napadalec in kapetan Anže Kopitar v tej končnici še ni prispeval točke, tokrat je v nekaj manj kot 39 minutah (!) na ledu trikrat sprožil v nasprotnikov okvir vrat, toda vselej neuspešno. Kralji bodo imeli priložnost za povračilni udarec že pojutrišnjem, prihodnja dva obračuna bodo namreč odigrali v domačem Staples Centru in skušali izid v zmagah poravnati.