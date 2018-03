NHL: Kralji po zadetku Kopitarja spet v igri za končnico (VIDEO)

Anže Kopitar je prispeval drugi zadetek Los Angelesa ob zmagi proti Vancouvru, Kralji so trenutno sedmi.

N. Gr.

Los Angeles - Kralji Anžeta Kopitarja se še naprej krčevito borijo za mesta v končnici. V noči na torek so premagali Vancouver Canucks s 3:0, glavna junaka pomembne zmage, po kateri je Los Angeles spet tretji v pacifiški skupini, pa sta bila Tyler Toffoli in Jonathan Quick.

Toffoli je prispeval zadetek in podajo, Quick pa je spomnil na svoje najboljše sezone v golu Kraljev in s 35 obrambami zaklenil svoja vrata. Kopitar je še naprej zelo razigran, še na četrti tekmi zapored je dosegel vsaj točko, tokrat je tudi z nekaj sreče prispeval drugi zadetek na tekmo.

Kopitar je podal ostro podajo pred vrata Vancouvra, ta pa se je od palice branilca Canucks Troya Stecherja odbila v gol Vancouvra. Kralji so se z zmago vsaj začasno prebili na sedmo mesto v zahodni konferenci in tretje v pacifiški skupini, a so ekipe v boju za končnico na Zahodu zelo izenačene. Enajstouvrščeni Calgary s tekmo več zaostaja le za tri točke, a tudi Kralji z enakim številom tekem za četrto Minnesoto zaostajajo le za štiri točke, tako da bo boj v zadnjih tednih lige zelo napet.

»Kopi je eden od elitnih, najboljših igralcev lige. Potrebujemo ga, da je naš vodja«, je o Kopitarju dejal trener Kraljev Stevens, po tekmi pa je dodal, da kapetan njegovega glasu za najkoristnejšega igralca lige (MVP) ne potrebuje: »Moj glas že ima. Sem kar presenečen. Ne vem, zakaj ne bi bil v igri za MVP. Za našo ekipo je tako pomemben, kot je kak drug igralec v ligi za svojo, pa se o njem več govori.«

Torkov večer bo ostal v posebnem spominu tudi Aleksandru Ovečkinu, ki je ob zmagi Washingtona proti Winnipegu zadel dvakrat, njegov prvi zadetek pa je bil hkrati njegov 600. v ligi NHL. S tem je postal 20. igralec v zgodovini lige, ki mu je uspel ta mejnik, za nameček je Washington z zmago tudi prevzel vodstvo v metropolitanski skupini.

NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 3:0

(Anže Kopitar je zadel za vodstvo kraljev 2:0)

New York Rangers - Carolina Hurricanes 6:3

Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 2:3

Washington Capitals - Winnipeg Jets 3:2 (podaljšek)

Columbus Blue Jacket - Montreal Canadiens 5:2

Florida Panthers - Ottawa Senators 3:5

Anaheim Ducks - St. Louis Blues 2:4

San Jose Sharks - Detroit Red Wings 5:3