NHL: Los Angeles doma klonil proti Dallasu (VIDEO)

N. Gr.

Los Angeles - Za Kralje iz Los Angelesa bo do konca sezone vsaka tekma kot finale, saj se na vse kriplje borijo za vsaj tretje mesto v pacifiški skupini in uvrstitev v končnico lige NHL na zahodu.

S porazom proti Dallasu so prekinili serijo treh zaporednih zmag, ki so jih dosegli na gostovanjih, in spet nekoliko bolj povečali zaostanek za San Josejem. Dallas je tekmo odločil v zadnji tretjini, ko je najprej zadel Tyler Seguin, nekaj minut kasneje pa še Rus Aleksander Radulov in končalo se je z izidom 0:2.

Anže Kopitar, ki je na tekmi proti Winnipegu dočakal dva mejnika, je tokrat na ledu preživel 23 minut in trikrat meril proti vratom Dallasa, a je bil vselej nenatančen. Los Angeles naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo doma gostili Edmonton.

NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Dallas Stars 0:2

New Jersey Devils - Minnesota Wild 2:4

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 2:1

Toronto Maple Leafs - New York Islanders 4:3 - kazenski streli

Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 2:3 - podaljšek

Florida Panthers - Washington Capitals 3:2

Montreal Canadiens - New York Rangers 3:1

Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 3:4

Nashville Predators - San Jose Sharks 7:1

Arizona Coyotes - Calgary Flames 2:5

Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 3:2 - podaljšek