NHL: Morski psi le še korak do konferenčnega polfinala (VIDEO)

Hokejisti San Joseja so se z 8:1 še tretjič znesli nad Anaheimom, blestel je Martin Jones s 45 obrambami.

J. P.

San Jose – Le še eno zmago potrebujejo hokejisti moštva San Jose Sharks za preboj v konferenčni polfinale lige NHL. Sinoči so se na domači ledni ploskvi dvorane SAP Center pred 17.562 gledalci z 8:1 znesli nad Anaheimom in vodijo že s 3:0, napredovanje in polfinalni dvoboj bodisi z Vegasom bodisi z Los Angelesom Anžeta Kopitarja bodo (spet doma) potrjevali že v noči na četrtek.

Zamenjani vlogi v končnici

Morski psi so imeli po rednem delu sezone celo slabše izhodišče kot rački. Končali so ga tik za njimi, na šestem mestu razpredelnice zahodne konference. Niti v zmagovalnem ritmu niso bili, saj so v zadnjih šestih dvobojih zmagali enkrat samkrat, medtem ko Anaheim petkrat zapovrstjo ni poznal poraza. Toda ko se je začela končnica, sta se vlogi popolnoma obrnili.

Petinštirideset obramb Jonesa

Vendar sinočnja zmaga San Joseja ni bila samoumevna, tudi razmerje strelov je bilo krepko na strani gostov (46:36), ki pa jim je veselje kvaril izjemno razigrani Martin Jones s kar 45 obrambami. Le v 14. minuti je moral po plošček v mrežo po zadetku za izenačenje Rickarda Rakella ob številčni premoči, od takrat je ostal nepremagan. V zmagovalni vrsti se je, reci in piši, med strelce vpisalo kar osem igralcev, zadnji štirje goli so padli z igralcem več na ledu.

IZIDI LIGE NHL

Toronto Maple Leafs : Boston Bruins 4:2 – v zmagah 1:2

New Jersey Devils : Tampa Bay Lightning 5:2 – v zmagah 1:2

Colorado Avalanche : Nashville Predators 5:3 – v zmagah 1:2

San Jose Sharks : Anaheim Ducks 8:1 – v zmagah 3:0