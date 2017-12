NHL: Na derbiju zahoda vitezi po podaljšku premagali kralje (VIDEO)

A. V.

Los Angeles - Hokejisti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v severnoameriški ligi NHL v Staples Centru gostili najbolj vročo ekipo zahodne konference, Vegas Golden Knights. Vitezi so na derbiju zahoda prišli še do šeste zaporedne zmage, potem ko so po podaljšku slavili s 3:2. Junak večera je bil David Perron, ki je zadel po 1:31 minute dodatne igre.

V rednem delu tekme sta za goste, letos novince v tekmovanju za Stanleyjev pokal, zadela Brendan Leipsic in Jonathan Marchessault, vratar Marc-Andre Fleury pa je zaustavil 26 strelov proti svojim vratom.

Pri kraljih sta gola v razprodani domači dvorani dosegla Drew Doughty in Marian Gaborik, Jonathan Quick pa je zbral 36 obramb. Kapetan kraljev Kopitar je v slabih 25 minutah na ledu ostal brez točke, zbral je en strel proti vratom tekmecev.

Zdaj kralje, ki so ta čas na tretjem mestu zahoda, čaka niz treh zaporednih tekem v gosteh, ki ga bodo začeli v soboto pri Vancouver Canucks.

NHL

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 2:3 (podaljšek)

(Anže Kopitar: en strel proti vratom tekmeca v 24:18 minute za LA)

Washington Capitals - Boston Bruins 4:3 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3:1

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 3:2

Arizona Coyotes - Toronto Maple Leafs 4:7

Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 5:2

San Jose Sharks - Calgary Flames 3:2 (kazenski streli)