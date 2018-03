NHL: najhujši poraz Kraljev v sezoni, novi dve podaji Kopitarja (VIDEO)

J. P.

Los Angeles - Hokejisti Los Angelesa so sinoči pred domačim avditorijem v dvorani Staples Center vpisali najtežji poraz v sezoni lige NHL. Premoč so morali priznati St. Louisu, ki je bil boljši s kar 7:2, končni izid pa ne odseva povsem razmerja moči na ledni ploskvi (streli na goli 40:43). Toda Kralje je presekal zgodnji zadetek branilca Roberta Bortuzza že v začetku četrte minute, odtlej se niso znali več pobrati, pa čeravno je Drew Doughty v 34. minuti znižal na 1:2. A kaj, ko so gostje v zaključku druge in v tretji tretjini v razmaku petnajstih minutah kar petkrat matirali razglašena vratarja Jonathana Quicka in Jacka Campbella in se tako Los Angelesu na razpredelnici zahodne konference približali na zgolj dve točki zaostanka.

Deset točk Kopitarja v sedmih tekmah

V zmagovalni vrsti se je med strelce vpisalo sedem igralcev, nobeden od golov pa ni padel ob številčni premoči na ploskvi. Pri poražencih, ki še naprej igrajo toplo-hladno in so zdaj na devetem mestu lestvice zahoda, se je pri obeh golih kot podajalec izkazal hrušiški center Anže Kopitar, ki nadaljuje izjemno učinkovite predstave, v zadnjih sedmih dvobojih je namreč prispeval kar deset točk za dva zadetka in osem asistenc, skupno je že pri 74 točkah (27+47), kolikor jih je zbral v celotnem rednem delu sezone 2015/16, njegov dosedanji rekord pa je 81 točk iz sezone 2009/10. Sinoči je na ledni ploskvi prebil 20 minut in kar šestkrat sprožil v okvir vrat, vendar vselej neuspešno. Zdaj Kralje v noči na torek čaka še en domač obračun z Vancouvrom, ki nima več možnosti za preboj v končnico.

IZIDI LIGE NHL

Los Angeles Kings : St. Louis Blues 2:7 (Anže Kopitar 0+2 v 20 minutah)

Boston Bruins : Chicago Blackhawks 7:4

Buffalo Sabres : Vegas Golden Knights 1:2 - po kazenskih strelih

Philadelphia Flyers : Winnipeg Jets 2:1

Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens 3:2 - po kazenskih strelih

Colorado Avalanche : Arizona Coyotes 5:2

San Jose Sharks : Washington Capitals 0:2

Florida Panthers : New York Rangers 4:3 - po kazenskih strelih

Toronto Maple Leafs : Pittsburgh Penguins 5:2

Nashville Predators : New jersey Devils 2:3 - po kazenskih strelih

Edmonton Oilers : Minnesota Wild 4:1