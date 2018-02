NHL: Nov poraz Kopitarjevih kraljev

Kralji lovijo osmo mesto v konference in končnico, za katero nujno potrebujejo nove točke.

A. V.

Los Angeles - Hokejisti Los Angelesa so s slovenskim hokejistom Anžetom Kopitarjem davi v severnoameriški hokejski ligi NHL izgubili proti Edmontonu s 3:4 in ostajajo na 10. mestu zahodne konference. Kopitar je v svojo strelsko statistiko dodal novo podajo, ko je v 48. minuti pomagal Tobiasu Riederju do gola za znižanje zaostanka na 2:3.

Gostje iz Kanade so po golih Antona Stepiševa v prvi in Leona Draisaitla v 27. minuti povedli z 2:0. V 35. je Tyler Toffoli znižal na 1:2, a je Jujhar Khaira v 38. vnovič povišal na +2. Riederjev gol za priključek je domačim vrnil upanje, Ryan Strome v 56. minuti pa je le poskrbel za mirne zadnje minute v vrstah Edmontona. V končnici so v vrstah Los Angelesa zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju, kar je za tretji gol domačih izkoristil Dustin Brown.

Kralji lovijo osmo mesto v konference in končnico, za katero nujno potrebujejo nove točke. A naslednja naloga ne bo lahka. Po prostem večeru bo v Los Angelesu namreč gostovala prvouvrščena ekipa iz konference Las Vegas Knights.

NHL

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 3:4

(Anže Kopitar podaja za Los Angeles)

Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 3:5

Calgary Flames - Colorado Avalanche 5:1

New Jersey Devils - New York Islanders 2:1

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 4:3

Dallas Stars - Winnipeg Jets 3:5

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 3:4 (kazenski streli)

Washington Capitals - Buffalo Sabres 5:1

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 6:5

Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 3:2

Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 3:1

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 2:0