NHL: Pingvini do prednosti domačega igrišča (VIDEO)

N. Gr., STA

New York - Moštvo severnoameriške hokejske lige NHL Pittsburgh Penguins, ki brani naslov, si je s tokratno zmago proti Ottawa Senators s 4:0 priborilo prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice. Ekipa bo metropolitansko skupino končala na drugem mestu, nasprotnika pa bo dobila drevi.

Prvi gol za Pittsburgh je šele v drugi tretjini dosegel Sidney Crosby, potem se je aktualnim prvakom odprlo. Jake Guentzel je povišal na 2:0, v zadnji tretjini pa sta zadela še Phil Kessel in Patric Hornqvist.

Zmagal tudi Anaheim

Anaheim Ducks so se z zmago s 5:3 proti Dallas Stars povzpeli na tretje mesto pacifiške skupine in imajo pred Los Angeles Kings točko prednosti. Obe ekipi sta si že zagotovili končnico. Za Anaheim so bili strelci Jakob Silfverberg, Rickard Rakell, Derek Grant, Josh Manson in Andrew Cogliano, medtem ko so za Dallas zadeli Marc Methot, Radek Faksa in Jamie Benn.

Na sporedu sta bili še dve tekmi, Chicago Blackhawks so morali z 1:4 priznati poraz proti St. Louis Blues, Tampa Bay Lightning pa so s 7:5 premagali Buffalo Sabres. Kralji Anžeta Kopitarja bodo drevi gostili Dallas.