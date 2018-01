NHL: Pingvini se še naprej poigravajo s svojo usodo (VIDEO)

Hokejisti Detroita so se veselili zmage s 4:1, ki sta jo zrežirala Howard s 37 obrambami in Nyquist z dvema goloma.

J. P.

Detroit - Strelci v hokejski ligi NHL so bili zadnji tekmovalni večer koledarskega leta 2017 izjemno razpoloženi, saj so povprečno prispevali po več kot šest zadetkov na dvoboj, v sedmih od osmih obračunov pa so bili na koncu vsaj trije goli razlike. Zmagovalci zadnjih dveh Stanleyjevih pokalov, Pingvini iz Pittsburgha, se še naprej poigravajo z lastno usodo, z novim porazom - tretjim v zadnjih štirih dvobojih - na desetem mestu razpredelnice vzhodne konference za osmouvrščeno zasedbo New York Islanders zaostajajo za tri točke.

Sinoči so morali na kolena tudi na gostovanju pri Detroitu, ki je bil pred 19.515 gledalci v domači dvorani Little Caesars Arena boljši s 4:1, a je še naprej v nezavidljivem položaju - na zgolj trinajstem mestu vzhoda. Ključni mož tokratnega uspeha je bil nedvomno čuvaj mreže Jimmy Howard, ki je zbral 37 obramb in moral le enkrat na hrbet, ob številčni premoči ga je sredi druge tretjine ukanil ruski zvezdnik Jevgenij Malkin, ki je znižal na 1:2. Pittsburgh ni znal unovčiti premoči, ki jo je nazorno odsevalo tudi razmerje sproženih strelov - kar 38:23.

Švedski napadalec Gustav Nyquist je načel in zapečatil njegovo usodo s prvim in zadnjim golom na tekmi, s čimer je ulovil tudi karierni mejnik - 100 zadetkov v NHL. »Nepozabno, sploh ker sem stotico ujel pred čudovitim avditorijem na silvestrski večer. Zabavna tekma in pomembna zmaga,« je poudaril 28-letni Šved, ki se mu je strelska prelomnica posrečila v 375. obračunu v ligi. Zadela sta še Dylan Larkin in Frans Nielsen, medtem ko je Tyler Bertuzzi dvakrat podal v svojem dvanajstem nastopu v NHL, s čimer se je Detroit šele drugič v sezoni dokopal do druge zaporedne zmage.

IZIDI LIGE NHL

Vegas Golden Knights : Toronto Maple Leafs 6:3

Anaheim Ducks : Arizona Coyotes 5:2

Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning 0:5

Detroit Red Wings : Pittsburgh Penguins 4:1

Edmonton Oilers : Winnipeg Jets 0:5

Colorado Avalanche : New York Islanders 6:1

Dallas Stars : San Jose Sharks 6:0

Calgary Flames : Chicago Blackhawks 4:3 - v podaljšku