NHL: Rinne šestič v sezoni zaklenil mrežo (VIDEO)

J. P.

Nashville - Hokejisti St. Louisa so v ligi NHL vpisali že šesti zaporedni poraz, že drugič v dveh tednih so šli sinoči na kolena na gostovanju pred 17.523 gledalci v dvorani Bridgestone Arena. Če je bil Nashville v prejšnjem medsebojnem obračunu boljši šele v podaljšku (4:3), ko je zmagovalca z uspešno izvedenim kazenskim strelom odločil 23-letni švedski napadalec Filip Forsberg, pa je imel tokrat dosti lažje delo, saj je že v 34. minuti vodil s 4:0 in nato do konca zadržal izdatno prednost.

Četrta zaporedna zmaga Predatorjev

Zmaga Predatorjev, četrta zaporedna, s katero so se učvrstili na drugem mestu razpredelnice zahodne konference, je bila zaslužena, čemur zgovorno pritrjuje tudi razmerje sproženih strelov - kar 39:27. Med vratnicami se je izkazal prekaljeni 35-letni Finec Pekka Rinne, ki je zaklenil mrežo že šestič v sezoni in že 49. v karieri. Pred tem je bil nazadnje šestkrat nepremagan v sezoni 2010/11, njegov osebni rekord pa je sedem tekem brez prejetega zadetka. »Zadeli smo štirikrat, a si priigrali še številne priložnosti. Ključno pa je, da smo bili čvrsti v obrambi in tekmecu nismo dovolili, da bi se razigral,« je poudaril Rinne.

IZIDI LIGE NHL

Nashville Predators : St. Louis Blues 4:0

Buffalo Sabres : Boston Bruins 4:1

New York Rangers : Detroit Wings 2:3 - v podaljšku

Anaheim Ducks : Edmonton Oilers 5:6 - po kazenskih strelih

Minnesota Wild : San Jose Sharks 3:2 - v podaljšku

Arizona Coyotes : Vancouver Canucks 1:3