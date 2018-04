NHL: soseda Kraljev sta si razdelila plen (VIDEO)

Hokejisti Colorada so na gostovanju v Anaheimu že vodili s 3:1, a so gostitelji zrežirali popoln zasuk.

J. P.

Anaheim - Anže Kopitar in hokejisti Los Angelesa, ki so imeli sinoči v ligi NHL prost dan, so z zanimanjem spremljali medsebojni obračun sosedov na lestvici zahodne konference, Anaheima in Colorada. Zmaga je ostala doma (4:3), vendar pa so se Rački do nje dokopali šele v podaljšku, kar pomeni, da so točko osvojili tudi gostje. Tako je Anaheim zdaj šesti s 95 točkami, Kralji imajo točko manj, Colorado na osmem mestu še točko manj, devetuvrščeni St. Louis pa ima še dodatno točko (in tekmo) manj.



Od 1:3 do 4:3

Še v 47. minuti so gostje vodili s 3:1, nato pa je domača zasedba z dvema zadetkoma v razmaku minute in pol najprej izvlekla podaljšek, v njem pa po 94 sekundah igre po zaslugi 22-letnega Čega Ondreja Kašeja dokončala preobrat. Negotovo bo torej vse do konca rednega dela, ekipo Los Angelesa čakajo le še trije obračuni, ključen utegne biti že prvi v noči na jutri, ko bo v Staples Centru gostoval ravno sosed na razpredelnici Colorado. V primeru zmage Kraljev po rednem delu tekme bi razlika poskočila na tri točke in bi bili še korak bliže končnici.

IZIDI LIGE NHL

Philadelphia Flyers : Boston Bruins 4:3 - v podaljšku

Tampa Bay Lightning : Nashville Predators 1:4

Montreal Canadiens : New Jersey Devils 1:2

Pittsburgh Penguins : Washington Capitals 1:3

Anaheim Ducks : Colorado Avalanche 4:3 - v podaljšku