NHL: St. Louis doživel katastrofo, Pittsburgh v končnici

A. V., STA

New York - Hokejisti St. Louis Blues so v boju za uvrstitev v končnico doživeli neugoden poraz, ki so se ga zagotovo razveselili njihovi tekmeci, ekipa slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, Los Angeles Kings. Blues so v Glendalu kar z 0:6 izgubili proti Arizoni, tako da so v zahodni konferenci ostali z dvema točkama zaostanka za šestouvrščenimi kralji.

Za Arizono je zadelo šest različnih igralcev, Oliver-Ekman Larsson je vknjižil gol in podajo, Dylan Strome tri podaje, domači vratar Antti Raanta pa je ubranil vseh 34 strelov.

Tako kot Raanta je nepremagan ostal tudi Jimmy Howard, vratarju Detroita je to uspelo v dvoboju z Ottawo, ki jo je Detroit dobil z 2:0.

Pomembno zmago v boju za uvrstitev v končnico iz vzhodne konference je zabeležil New Jersey, s 4:3 je premagal odpisane sosede iz New Yorka, ekipo Islanders. Največ zaslug za točki, s katerimi so devetouvrščeni Floridi ušli za pet točk, ima Tylor Hall, ki je dvakrat zadel mrežo tekmecev. Florida je sicer izgubila proti Bostonu z 1:5.

Končnico, že 12. zaporedoma, kar je najdaljša serija v NHL, si je zagotovil Pittsburgh, branilec naslova, s 5:2 je bil boljši od Montreala.

Največ golov v sobotnih tekmah je padlo v Nashvillu, kjer je Buffalo gostitelje premagal s 7:4. Tri gole je dosegel Sam Reinhart, Jack Eichel pa je zbral pet podaj, kar je njegov osebni rekord.

Vancouver je po podaljšku s 5:4 ugnal Columbus, potem ko je v rednem delu v zadnjih štirih minutah zapravil tri gole prednosti. Da pa sta točki ostali doma, je v drugi minuti podaljška poskrbel Šved Alexander Edler.

Los Angeles bo naslednjo tekmo igral v ponedeljek, ko bo gostil Colorado.

NHL

Vegas Golden Knigts - San Jose Sharks 3:2

Boston Bruins - Florida Panthers 5:1

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 2:0

Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 5:4 - podaljšek

Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 1:3

New Jersey Devils - New York Islanders 4:3

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 5:2

Carolina Hurricanes - New York Rangers 1:2

Nashville Predators - Buffalo Sabres 4:7

Dallas Stars - Minnesota Wild 4:1

Arizona Coyotes - St. Louis Blues 6:0

Calgary Flames - Edmonton Oilers 3:2