NHL: Štiri točke Kopitarja za štiri gole kraljev (VIDEO)

L. Z., STA

Los Angeles - Hokejisti Los Angeles Kings so davi v domači dvorani v severnoameriški ligi NHL premagali Detroit s 4:1, režiser pomembne zmage v boju za končnico pa je bil z golom in kar tremi podajami slovenski hokejist Anže Kopitar. Ta je letos dosegel že 29 golov in 51 podaj in je po sanjskem večeru z 80 točkami sedmi najboljši strelec lige.



Mrežo Detroita je po podaji Kopitarja v deveti minuti načel Paul La Due. Po 45 sekundah zadnje tretjine je izenačil Gustav Nyquist. Kopitar je v 47.minuti dosegel gol za 2:1, nato pa v 49. minuti do golov pomagal še Tylerju Toffoliju in Dustinu Brownu, ki sta zadela v razmaku 18 sekund.

Kralji so se z zmago povzpeli na sedmo mesto v zahodni konferenci. Po prostem dnevu bo naslednji tekmec v dvorani v Los Angelesu New Jersey, ki je na osmem mestu vzhoda in prav tako nujno potrebuje točke za končnico.

Velja omeniti še zmago Nashvilla v Arizoni s 3:2, s čimer je Nashville zdaj s 102 osvojenima točkama sam na vrhu lige.

Izidi lige NHL:

Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 4:1(Anže Kopitar je dosegel gol in tri podaje za Los Angeles)Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 2:5New York Islanders - Washington Capitals 3:7Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 3:5Florida Panthers - Boston Bruins 3:0Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 3:5St. Louis Blues - Colorado Avalanche 1:4Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 6:2Arizona Coyotes - Nashville Predators 2:3