NHL: V Pittsburghu slavil Ovečkin (VIDEO)

N. Gr., STA

Pittsburgh - V hokejski ligi NHL je v tretji polfinalni tekmi vzhodne konference Washington slavil v Pittsburghu s 4:3 in v zmagah povedel z 2:1. Odločilen gol je minuto in sedem sekund pred koncem razburljivega dvoboja dosegel ruski zvezdnik Aleks Ovečkin.

Poleg njega so za hokejiste iz ameriške prestolnice zadeli še John Carlson, Chandler Stephenson in Matt Niskanen, v domači ekipi, ki brani prvo mesto v Stanleyjevem pokalu, pa so se med strelce vpisali Jake Guentzel, Patric Hornqvist in Sydney Crosby.

»Dosegli smo pomembno zmago. Za nami je naporna tekma, vseskozi smo dobro drsali in preprečili gostiteljem, da razvijejo svojo igro,« je po zmagi dejal obrambni igralec Washingtona Niskanen, medtem ko je odločilen gol za zmago v nasprotnem napadu - po podaji Šveda Nicklasa Backstroma - dobro minuto pred koncem izenačenega dvoboja dosegel Ovečkin.

Konec slabega niza?

»Imel sem tudi nekaj sreče pri zaključnem strelu, a najbolj pomembno je, da je plošček končal v mreži,« je po zmagi dejal Ovečkin, ki upa, da bo njegova ekipa končala črno tradicijo na medsebojnih tekmah s Pittsburghom, ki jo je v zadnjih dveh sezonah venomer izločila v končnici.

V tretji polfinalni tekmi zahodne konference je Winnipeg na domačem ledu zanesljivo ukanil Nashville in v zmagah prav tako povedel z 2:1. Gosti so v prvi tretjini šokirali domače hokejiste, Mike Fisher, P.K. Subban in Austin Watson so igralce iz ameriške prestolnice country glasbe popeljali do zanesljivega vodstva s 3:0, a gostitelji niso vrgli puške v koruzo.

V drugi tretjini so dosegli kar štiri gole, v slabih treh minutah so gole dosegli Paul Stastny, Dustin Byfuglien in Jacob Trouba, tik pred odhodom na odmor pa jih je v vodstvo popeljal Byfuglien. V zadnji tretjini sta zmago potrdila dvakratni strelec Blake Wheeler, enega pa je prispeval Brandon Tanev.