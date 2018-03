NHL: vsak četrti strel Anaheima končal v mreži (VIDEO)

J. P.

Calgary - Hokejisti Kopitarjevega moštva Los Angeles Kings, ki so imeli sinoči v ligi NHL prost večer, z enim očesom pogledujejo tudi proti dvobojem glavnih tekmecev v boju za končnico. Kralji namreč trenutno držijo ravno mejno osmo mesto razpredelnice zahodne konference, sedmi Anaheim jim beži za točko, potem ko je sinoči na gostovanju s 4:0 odpravil zasedbo Calgaryja, ki je morala že četrtič zapovrstjo na kolena in tako ostala domala brez možnosti za napredovanje v izločilne boje.

Carlylova tisočica

Rački niso dominirali na ledni ploskvi, bili so razmeroma neopazni v napadu (razmerje sproženih strelov kar 29:16 v korist poražencev), zato pa jih je rešila izjemna učinkovitost, vsak njihov četrti poskus je namreč končal za hrbtom nerazpoloženih čuvajev mreže Mika Smitha in Davida Ritticha. V trinajsti minuti je Andrew Cogliano goste v vodstvo popeljal celo ob igralcu manj na ledu. Na drugi strani je bil med vratnicami precej bolj razpoložen 24-letni John Gibson, ki je že četrtič v sezoni in šestnajstič v karieri zaklenil mrežo. Anaheim je vpisal že četrto zmago v nizu, njegov trener Randy Carlyle pa je postal 32. strokovnjak v zgodovini NHL z osvojenimi 1000 točkami.

IZIDI LIGE NHL

Buffalo Sabres : Arizona Coyotes 1:4

Pittsburgh Penguins : Montreal Canadiens 5:3

St. Louis Blues : Boston Bruins 2:1 - v podaljšku

Calgary Flames : Anaheim Ducks 0:4