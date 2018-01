NHL: zimsko klasiko na bejzbolskem štadionu odločil podaljšek (VIDEO)

J. P.

New York - Eden od vrhuncev sleherne sezone hokejske lige NHL je zagotovo tudi slovita Bridgestonova zimska klasika na novega leta dan, ki so jo sinoči izvedli že desetič. Pred kar 41.821 gledalci na štadionu Citi Field, na katerem sicer domuje bejzbolsko moštvo New York Mets, je zmagovalca odločil podaljšek, v katerem so bili Rangerji iz New Yorka s 3:2 boljši od Sabelj iz Buffala, ki tako ostajajo najmanj preprečljiva zasedba vzhodne konference z zgolj desetimi zmagami, že devetič v sezoni pa so pokleknile v podaljšku ali po kazenskih strelih. Drugih obračunov v ligi sinoči že tradicionalno ni bilo.

Nič ni kazalo, da bo dvoboj izenačen do zadnjega, saj je New York v deveti minuti vodil že z 2:0, zadela sta Paul Carey in nekdanji stari znanec iz lige EBEL Michael Grabner. Vendar pa tekmeci niso kar takoj položili orožja, temveč so se v drugem delu vrnili v igro in izenačili po zaslugi Sama Reinharta in finskega branilca Rasmusa Ristolainena, ki je zadel šele drugič v sezoni. Ker se v tretji tretjini mreži nista zatresli, je zmagovalca zimske klasike odločil podaljšek, junak je bil v tretji minuti J. T. Miller, ki je izkoristil igralca več na ploskvi in kronal terensko premoč domačih, ki jo dokazuje tudi število sproženih strelov (42:33).

»Trenutek je bil nekoliko nenavaden, zagotovo pa poseben. Lahko sem ga delil z družino in prijatelji. Igrati in zadeti pred 40.000 gledalci so verjetno sanje slehernega hokejista,« se je smejalo strelcu zmagovitega zadetka Millerju. »Neverjetno ozračje, kakršnega ekipa in naši navijači nismo vajeni. Začeli smo zakrčeno, posekala nas je tudi zgodnja izključitev, ponosen pa sem, kako so se fantje pobrali v drugi tretjini. Škoda, da je moral Jacob Josefson v podaljšku na kazensko klop,« pa je misli zbistril trener poraženega moštva Phil Housley. Čuvaj mreže New Yorka, 35-letni Šved Henrik Lundqvist, se je po številu zmag v NHL na osmem mestu večne lestvice izenačil s še eno vratarsko legendo Tonyjem Espositom.