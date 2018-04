Novo dejanje napete končnice

Ljubljana – Domača hokejska zgodba za to sezono še ni končana. Olimpijini hokejisti so namreč prekinili niz spodrsljajev proti jeseniškemu moštvu, pri katerem razočaranja na četrtkov večer niso skrivali. V dvorani in pred njo je bilo namreč vse pripravljeno za slavje. Tako pa se finale DP nadaljuje, četrta tekma bo danes v Tivoliju ob 18.30.



Siniša Uroševič



Dosedanja serija po svoji izenačenosti prekaša pričakovanja, Jeseničani so namreč kot polfinalisti alpske lige vstopili v ta dvoboj za domačo lovoriko kot favoriti. Ne nazadnje so do začetka slovenske finalne serije svoje tekmece iz Tivolija ugnali v dvoboju za pokalno lovoriko, petkrat na šestih tekmah rednega dela alpske lige in nato v tem tekmovanju še v štirih četrtfinalnih predstavah. Obenem je bil Jure Vnuk, trener ljubljanskega moštva, pred lovom na naslov državnih prvakov, zelo previden, saj je pogrešal že tekmovalni ritem. »Toda po uvodni tretjini prve tekme zaskrbljenosti ni bilo več. Bili smo iz minute v minuto bolj konkurenčni, res pa je, da očitno v odločilnih minutah prvih dveh tekem premalo zbrano. Prav po tej plati je bilo zdaj v Podmežakli drugače,« je poudaril po prvem uspehu v tej seriji prvi mož klopi zmajev in tako tudi odgnal breme spoznanja, da v trenerski vlogi še ni premagal velikih gorenjskih tekmecev: »Sam o tem prav posebej ne razmišljam, res pa je, da ko doživljaš zaporedne poraze, pa si skorajda vedno zelo blizu zmage, se že sprašuješ, kaj bi sploh lahko izboljšal.«



Železarji uspešnejši v Ljubljani



A Olimpija je tako le našla pot k uspehu, drugič v tej sezoni na ledu dvorane Podmežakla. V Tivoliju so se na vseh tekmah veselili železarji. »Morda si zato mislite, da nam je lažje igrati v Ljubljani, toda zame ni razlike. Prav posebej uživam, ko pridemo v našo polno dvorano. Res pa je, da smo igrali tokrat dobro le pol tekme, kar ni zadostovalo za novo zmago,« se dobro zaveda jeseniški trener Gaber Glavič. Ni se mu uresničila želja, da bi se z igralci v četrtek veselil naslova in svoje misli usmeril le še k pripravi za SP skupine B, saj pri reprezentanci skrbi za delo z vratarji.



In čeprav tega ne omenja, najbrž plačuje davek naporom, telesnim in psihičnim, ob vzporednih nalogah pri klubu in izbrani vrsti. Zato bo danes storil vse, da bi se ponovil lanski scenarij s končnim slavjem jeseniškega moštva na tivolskem ledu. »Sicer pa je bilo vedno tako. Mar nismo zvezdic osvajali najpogosteje prav v Ljubljani,« je po četrtkovi tekmi dejal legendarni jeseniški napadalec in dolgoletni reprezentant Andrej Razinger.



Zagotovo bo zanimivo v tej ljubljanski športni soboti »super soboti«. Ko domačim navijačem ne gre v račun, čemu hokejska tekma ni eno uro pozneje, da bi tako lahko iz Stožic z nogometnega derbija Olimpija – Domžale lahko pravočasno ujeli začetek tivolskega praznika …