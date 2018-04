Pismo upanja o čudežnem prihodu asa iz Kalifornije

Dunaj – Več kot teden je naokrog od zadnje pripravljalne tekme slovenske hokejske reprezentance, ko se je ta na Bledu pomerila z Madžarsko in izgubila v podaljšku. Risi so takrat nihali v igri, želijo si, da bi bilo danes, ob 19.15, proti Avstriji drugače. Pri HZS pa upajo na čudež – prihod Anžeta Kopitarja na SP skupine B.



Siniša Uroševič



Ko je bilo včeraj, po srednjeevropskem času okrog sedme ure zjutraj, jasno, da Los Angeles ne bo več igral v končnici, sta se Matjaž Rakovec in Dejan Kontrec, vodilna funkcionarja naše hokejske zveze, dogovorila o dopisu s čestitko našemu vodilnemu hokejistu za sicer odličen posamični učinek v sezoni, a obenem tudi z obžalovanjem, da z moštvom ni uresničil cilja v uvodnem delu izločilnih bojev. Tako udarnemu slovenskemu hokejskemu asu kot tudi njegovemu menedžerju pa sta poslala vabilo za njegov morebiten prihod na SP skupine B v Budimpešto.



IIHF z zavarovanjem za Kopitarja



Najbrž ni treba posebej poudarjati, kako dobrodošel bi bil Kopitarjev prihod za pomlajeno slačilnico risov, obenem pa tudi za prireditelje turnirja v madžarski metropoli. Ti se dobro zavedajo, da bi bile možnosti domače reprezentance za uspeh proti Sloveniji v tem primeru pri priči manjše, toda odmev skupine B bi bil ob navzočnosti enega vodilnih zvezdnikov iz NHL prav izjemen. Ne glede na 20.000 švicarskih frankov, ki bi jih mednarodna zveza (IIHF) prispevala za zavarovanje našega asa, pa je prihod težko uresničljiv, saj ima Kopitar kot kapetan Kraljev ob koncu tekmovalne sezone še precej obveznosti pri svojih delodajalcih v Kaliforniji.



Bolj realni, a zaenkrat še negotovi, pa so prihodi slovenskih reprezentančnih kandidatov iz češko-slovaškega prostora. Pred Sabahudinom Kovačevićem in Maticem Podlipnikom (oba Karlovy Vary) ter Jurijem Repetom (Kladno) je jutri predzadnje kolo skupine za obstanek, Klemen Pretnar pa sinoči s soigralci pri Banski Bystrici ni izkoristil prvega zaključnega ploščka za naslov slovaških prvakov; Trenčin je znižal izid v seriji na 1:3.



Toda selektor Kari Savolainen verjame, da bo navzlic odsotnosti nekaterih pomembnih adutov z zadnjih olimpijskih iger v Koreji ohranil izjemen moštveni duh, igralce pa pripravil za visoko tekmovalno raven že na drevišnji dunajski generalki. »Ta tekma bo za nas prav dobrodošla, saj je Avstrija spoštovanja vredna tekmica, lahko bomo preizkusili tudi naše sposobnosti zadnjih dni treninga, ko smo nekaj pozornosti namenjali tudi vadbi igre v trenutkih številčne premoči,« je poudaril naš najboljši branilec na olimpijskem turnirju Blaž Gregorc. Potem ko je pred dnevi še igral v polfinalu češke končnice, bo to zanj edina pripravljalna reprezentančna preizkušnja pred nedeljsko premiero v Budimpešti proti Veliki Britaniji. Podobno velja za našega prvega vratarja Gašperja Krošlja.



Krošelj si je izbral Avstrijo



»Ob prihodu na priprave me je selektor Savolainen vprašal, katero od treh pripravljalnih tekem bi si izbral za nastop, pa sem se odločil za to zadnjo proti Avstriji. Rad bi namreč tri dni pred začetkom SP občutil tekmovalni naboj,« nam je dejal, po vnetem živcu v hrbtu med končnico na Danskem zdaj spet nared. Za začetek danes proti Avstrijcem, ki so sinoči na Dunaju izgubili proti Kazahstancem z 0:5!