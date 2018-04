Po naslovu bi Jeseničani obdržali tudi predsednika

Ljubljana – Domače hokejske sezone je konec in tako kot pred enim letom je najbolj veselo na Jesenicah. Železarji so osvojili novo šampionsko lovoriko, tretjo v zadnjih štirih sezonah novonastalega kluba. Ta očitno imenitno nadaljuje poslanstvo hokejske igre v Zgornjesavski dolini. Letošnji jeseniško-ljubljanski finale pa je celo presegel pričakovanja javnosti.



Siniša Uroševič



Tradicija hokejske igre in pripadnosti igralcem v rdeče-belih dresih je očitno izjemna. V letu, ko v Podmežakli praznujejo 70 let od ustanovitve kluba, se zdaj veselijo že 35. šampionske zvezdice. Natanko 23 so jih osvojili v nekdanjem jugoslovanskem prvenstvu, nato je bil HK Acroni Jesenice devetkrat najboljši v samostojni slovenski državi (zlasti radi se na Gorenjskem spominjajo slavja v zgodovinski sezoni 1991/92), železarji so tudi kot prvi iz tujine, jeseni 2006, vstopili v prestižno regionalno tekmovanje EBEL, ki pa ji zaradi dolgov šest let pozneje niso bili več kos. Klub je potonil, nastal pa je novi z zanesenjakom v predsedniški vlogi Anžetom Pogačarjem. Ta naj bi se na prihajajočem občnem zboru, ta petek ob 15. uri v Podmežakli, umaknil, a ne gre dvomiti o tem, da ga bodo mnogi poskusili prepričati o drugačnem scenariju.



Tavželj občuduje Glaviča in Pogačarja



Tudi kapetan prvakov Andrej Tavželj je v trenutkih slavja na tivolskem ledu poudaril: »Ni bilo preprosto niti med sezono niti v tej zadnji končnici. Toda za ves trud si posebne čestitke zaslužita tako naš trener Gaber Glavič kot tudi predsednik Anže Pogačar. Ni lahko vztrajati v ambicijah in ohranjati denarno stabilnost v proračunu, ko pride na tekmo le 500 najzvestejših obiskovalcev.«



V tej končnici je bilo drugače. Pred dnevi se je na Jesenicah zbralo 3500 privržencev, dobra polovica sobotnih tivolskih obiskovalcev je stiskala pesti za železarje. Ti so jim vrnili z najbolj kakovostno igro zadnjih tednov. Zmaji pa so v tem finalu igrali na višji ravni kot denimo v končnici alpske lige, na koncu pa le ostali brez začrtanega cilja. »Zdaj sem seveda močno razočaran. Lahko govorimo o tem, da smo bili na dveh tekmah zelo blizu zmagi, a končni izid razkriva naše 2. mesto, v tem finalu smo poraženci,« je strnil misli Andrej Hebar, kapetan Olimpije, in eden tistih hokejistov, ki do zadnje sekunde ne pozna vdaje. Pozimi si je prislužil vabilo med rise na OI, kako bo zdaj, še ne ve: »Če me bo selektor povabil k moštvu za SP, bom izjemno vesel, če bom pa ostal doma, bom tako kot vedno največji navijač slovenske reprezentance.«



Železarji hitrejši in močnejši



Ob koncu dolge klubske sezone je letošnji finale ponudil zanimiv hokej, tudi negotovost, Jeseničani si še zdaleč niso mogli privoščiti sprehoda kot na nekaterih prejšnjih derbijih, a pri klubu se upravičeno veselijo svoje tretje zvezdice. Med odločilnimi dejavniki gre podčrtati trenerjev temeljit pristop od prvega dne sezone – Glavič bo tudi v prihodnji sezoni na klopi železarjev –, več izkušenj v finalnem dvoboju vratarjev Saunders – Spreitzer ter širšo izbiro hokejistov spodobne telesne pripravljenosti. Prav o slednji kot zelo pomembni za vstop v naslednjo sezono je spregovoril tudi Olimpijin trener Jure Vnuk. »Toda najprej me čaka oddih na jadrnici, nato pa bom razmislil o svoji hokejski prihodnosti.«