Po strelskih vajah železarji zmajem vrnili z obrestmi

J. P.

Ljubljana - Zadnji hokejski večni derbi v letu 2017 se je v Podmežakli razpletel po željah SŽ Olimpije, ki je zmagala s 4:2, toda državni prvaki, igralci SIJ Acronija Jesenic, so ji vrnili že v prvi revanši v novem koledarskem letu. Pod Rožnikom so bili v dvoboju alpske lige prepričljivejši s 6:2 (0:1, 3:0, 3:1), s čimer so zmagali še četrtič v petem medsebojnem obračunu v sezoni, pred zasedbama je zgolj še eden. Železarji so se utrdili na tretjem mestu ligaške razpredelnice, Ljubljančani ravno tako ostajajo peti.

Vendar pa še po polovici dvoboja, ki si ga je v Tivoliju ogledalo zelo spodobnih 2500 gledalcev, ni dišalo po tako gladki zmagi varovancev trenerja Gabra Glaviča. Gostitelji so namreč tedaj še vodili z 1:0 po zaslugi Gala Korena, ki je v dvanajsti minuti izkoristil številčno premoč na ledni ploskvi. Nato pa so Jeseničani potrebovali devet minut, da so na kolena trikrat spravili polno zaposlenega Roberta Kristana, proti kateremu je v celotnem dvoboju letelo 51 strelov, zgolj v drugi tretjini kar neverjetnih 27. Zmaji so v celotnem dvoboju sprožili le enega več (28).

Pred odhodom na drugi odmor so bili uspešni Jaka Sodja, Adis Alagič in Aleksandar Magovac, ki je unovčil prednost dveh igralcev več na ledu. Ko je v 44. minuti s svojim drugim golom na tekmi na 4:1 povišal Sodja, je bil zmagovalec odločen. Za Olimpijo se je nato med strelce vpisal še Aljaž Chvatal, za Jesenice pa Miha Brus in (drugič) Magovac, ponovno ob številčni premoči. Za popestritev derbija je, kot običajno, poskrbel tudi množični pretep ob koncu drugega dela, ki se je končal s po tremi izključenimi petelini na vsaki strani. V rednem delu sezone si bosta moštvi še zadnjič stali nasproti že prihodnjo soboto v Podmežakli.

Jeseničani so se v petem derbiju sezone veselili četrtič. Foto: Blaž Samec/Delo.

SŽ OLIMPIJA : SIJ ACRONI JESENICE 2:6 (1:0, 0:3, 1:3)

Hala Tivoli, gledalcev 2500, sodniki Lega, Mischiatti, Arlič in Markizeti.

Strelci: 1:0 - Koren (Hebar, Selan, 12./PP1), 1:1 - J. Sodja (Šturm, Planko, 31.), 1:2 - Alagič (Logar, Planko, 37.), 1:3 - Magovac (Tavželj, Čimžar, 39./PP2), 1:4 - J. Sodja (44.), 2:4 - Chvatal (Snoj, Čepon, 49.), 2:5 - Magovac (Čimžar, Bašič, 55./PP1), 2:6 - Brus (58.).

Streli: SŽ Olimpija 28 (11+7+10), SIJ Acroni Jesenice 51 (8+27+16).

Izključitve: SŽ Olimpija 26, SIJ Acroni Jesenice 12.