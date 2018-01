Prednovoletni derbi zasukal jesensko zgodbo

Jesenice – Resda sta moštvi Jesenic in Olimpije sinoči igrali že novi tekmi v alpski ligi, obe sta gostovali v Avstriji, toda v domačih hokejskih krogih bolj od včerajšnjega dogajanja odmeva prednovoletni slovenski derbi v Podmežakli. Pred 3000 gledalci je ljubljansko moštvo prekinilo niz spodrsljajev proti Gorenjcem.



Že več kot pet desetletij hokejskemu dvoboju Ljubljane in Jesenic v slovenskem športnem prostoru pripada posebno mesto in četudi se je ob prepletanju vzponov in padcev ter nazadnje tudi denarnem kolapsu obeh profesionalnih klubov dogajalo marsikaj, še naprej prav ta tekma pritegne največ zanimanja med hokejskimi navdušenci pri nas. V Podmežakli se je tako na zadnji predstavi leta 2017 zbralo rekordnih 3000 gledalcev, velika večina med njimi pa ni prav zadovoljno zapuščala prizorišča. Resda so gostitelji uprizorili živahno in napadalno predstavo, a precej bolj od razmerja strelov (36:22 za Jesenice) je bil pomemben končni izid – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1; Alagić, Sodja; Kralj, Zibelnik, Grahut, Zajc). Nazadnje, denimo, je bilo na tivolskem ledu obratno: takrat so bili aktivnejši zmaji (40:23), v trenutkih odločitve pa učinkovitejši železarji (0:3; 0:0, 0:2, 0:1; Alagić, Piispanen, Logar).



A četudi od te zadnje omenjene tekme ni minilo več od dveh tednov, se je med tem spremenilo marsikaj. Ljubljansko moštvo se je dvignilo, nabiralo točke, si utrdilo zaenkrat zanesljivo vozovnico za končnico in za konec leta še pregnalo nočno moro s prvo zmago v sezoni proti slovenskim prvakom. Voz slednjih pa se je začel spuščati navzdol. Resda lestvica razkriva, da so še vedno na visokem 3. mestu AHL, za Rittnom in Asiagom, a padec v igri je viden. Na prejšnjih dveh tekmah v Podmežakli s podružničnima moštvoma Salzburga (1:3) in KAC (7:1) je bila podoba realno daleč od že preverjenih sposobnosti jeseniškega moštva. To se je sinoči vrnilo na zmagoviti tir v Celovcu (7:2; 3:0, 2:1, 2:1; Kalan, Čimžar, Magovac, Alagić, Brus, Urukalo, Šturm).



Zato se je zdaj trener Gaber Glavič, ki je v prvem delu z vodenjem in posameznimi odločitvami navduševal dobre poznavalce hokeja v Podmežakli, znašel pred zahtevno nalogo prebujanja moštva. Njegov tekmec z ljubljanske klopi, nekoč reprezentančni soigralec, Andrej Brodnik pa je po nekaj porazih krivuljo uspehov zasukal navzgor, četudi si ne utvarja, da ta Olimpija, resda v tej sezoni zaenkrat zgolj z domačim kadrom, na ledu ne blesti. »Marsikaj še moramo izboljšati in se pogovoriti o tem znotraj slačilnice,« je poudaril po prednovoletni zmagi na Jesenicah, ko je na »minuse« moštva opozarjal tudi prvi junak tekme Robert Kristan. Učenca jeseniške hokejske šole spremljamo poldrugo desetletje, je najbolj prepoznavna hokejska št. 1 v dobi slovenske samostojnosti, zato seveda tudi ne preseneča, da pri sedanjem ljubljanskem moštvu uživa največ avtoritete. Nikakršne skrivnosti ni v tem, da so zadnjemu reprezentančnemu slovesu od svetovne elite, lani v Parizu, močno botrovali tudi izostanki tistih hokejistov, katerih beseda je med risi ohranjala posebno spoštovanje. In prav v tej izbrani družbi je tudi Kristan.