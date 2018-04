Prehitro napočil čas počitnic za Anžeta in Kralje

Los Angeles – Anže Kopitar, naš vodilni hokejski zvezdnik, si po imenitnih predstavah v rednem delu sezone niti v najbolj črnih športnih sanjah ni mogel predstavljati tako hitrega slovesa njegovih Kraljev od končnice NHL. Los Angeles je namreč v uvodni seriji izločilnih bojev izgubil z 0:4 proti novincu v ligi iz igralniškega Las Vegasa.



Pogosto smo v zadnjih mesecih pisali o izjemnih predstavah na ledu edinega Slovenca v NHL, kot kapetan je prispeval imeniten delež tako z goli in podajami kot tudi navzočnostjo med soigralci. Večkrat je hvalil izjemno ozračje pri moštvu, v Los Angelesu so tudi zadovoljno ugotavljali, da se jim je pred sezono obrestovala menjava trenerja. Kralji so se kot vladarji živalskega sveta v gozdovih in savanah na vso moč na ledeni ploskvi borili za plen, si po lanskem neuspehu v zadnjem tednu vendarle priborili končnico, a v njej zdaj doživeli grenko razočaranje.



Za uvod so se pomerili proti senzacionalno močnem novem moštvu iz Las Vegasa, ki se je lotilo sezone brez vodilnih asov severnoameriških ploskev, krpalo zasedbo z akterji brez pogodb pri drugih klubih, novačilo občinstvo in ga pravzaprav komaj dobro spoznavalo s hokejsko igro. A ob številnih zmagah je to prav navdušeno pričakalo končnico in je že na uvodnih dveh tekmah pripravilo imenitno navijaško ozračje, bolj vzneseno kot v večini severnoameriških aren. Takrat pa je bilo že na dlani, da bodo imeli Kralji, vključno z našim zvezdnikom, obilo težav, in sicer zlasti v napadu.



Brez gola ni uspeha



Na prvi tekmi (0:1) hokejisti iz Los Angelesa niso spravili niti enega ploščka za hrbet Marca-Andreja Fleuryja, vratarja Vegasa in obenem velikega junaka tega uvodnega dela končnice. Tudi v drugo se zgodba ni kaj prida spremenila, v izenačeni in negotovi predstavi en gol v mreži tekmecev ob končnem izidu 1:2 v drugem podaljšku ni zadostoval za izenačenje v seriji. Nato je dvakratnim prvakom spodrsnilo še dvakrat na domačem ledu, 2:3 (Kopitar je prispeval gol in podajo) in nazadnje 0:1.



»Ne, serije preprosto ni mogoče dobiti, če na štirih tekmah skupaj zadeneš le trikrat,« je strnil misli ob hitrem slovesu od končnice kapetan Kraljev, prikimal namigu, da se seveda ob takšnem razpletu ni mogoče izogniti hudemu športnemu razočaranju, za končni razplet pa ni označil za »glavnega krivca« tekmečevega vratarja: »Seveda si zasluži pohvale, toda sami smo si krivi, saj smo si priigrali več lepih priložnosti, pa smo bili – žal – nezbrani.« Za konec je z edinim golom na tekmi št. 4 scenarij Kraljem pokvaril njihov nekdanji soigralec Brayden McNabb, poraza takrat ni mogel preprečiti niti zanesljivi Jonathan Quick, že dolgo eden najbolj cenjenih vratarjev v ligi. »Prav vsak večer nas je 'Joni' ohranjal na površju, a njegove podpore nismo kronali z uspehom,« je še potožil Kopitar.



Še nikdar tako učinkovit



Iz osebnega zornega kota je sicer prestal imenitno sezono, še nikdar ni zbral toliko točk v rednem delu (92 za 35 golov in 57 podaj), dosegel je mejnik tisoč odigranih tekem v najmočnejšem klubskem hokejskem tekmovanju na svetu. Želel si je seveda, da bi zbral še kakšno več od 1001., ta je bila namreč prav ta četrta proti Las Vegasu, a končnice, ki se ji je po lanskem izostanku zdaj tako veselil, je bilo za Kralje tokrat prav prehitro konec. In na dlani je bilo: ko so tekmeci s 53-letnim trenerjem Gerardom Gallantom, lani po 22 tekmah odstavljenem v Calgaryju, ustavili Kopitarja, so opravili izjemen delež na poti k napredovanju v polfinale končnice zahodne konference NHL.



Pred slovenskim asom so zdaj za odtenek krajše počitnice od tistih lanskih, ko Kraljev sploh ni bilo v končnici, vseeno pa bodo zanj predolge. A ni dvoma, da jih bo spet izkoristil s temeljito vadbo. Prav kmalu mu bodo misli začele uhajati k sezoni št. 13 med elitno druščino NHL. S. U.