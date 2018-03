Pretirano visoka ovira italijanskih prvakov

Jesenice – Na sobotni večer novega slavja v hokejski Podmežakli ni bilo. Zmago na drugi tekmi polfinala alpske lige je namreč odnesel Ritten in v seriji na tri dobljene tekme izenačil na 1:1. Predstava št. 3 bo že danes ob 20. uri na Južnem Tirolskem, sledila ji bo sredina tekma na Jesenicah.



Siniša Uroševič



Kdorkoli podrobneje spremlja utrip v AHL, si je hitro na jasnem, da vodilni italijanski moštvi Asiago in Ritten predstavljata zasedbi z največ izkušenih in tudi kakovostnih hokejistov. Sledijo Jeseničani z zelo ambicioznim trenerjem Gabrom Glavičem, napadalnim pristopom, učinkovitimi predstavami. Toda ko se pred vrati tekmeca ustavi, kot se je zdaj železarjem drugič v sezoni, potem poti k zmagi preprosto ni. Gorenjci le še na eni tekmi v sezoni, in sicer v Zell am Seeju (0:1), niso niti enega ploščka poslali v mrežo.



Tokrat končno razmerje strelov (31:31) zbuja pomisleke o številnih priložnostih, pa temu ni bilo tako. Le redko so si namreč domači hokejisti priigrali trenutke, da bi lahko tehtnico izida nagnili na svojo stran, izjemno čvrsta postavitev italijanskih prvakov jim je povzročala precej preglavic. Morda bi se večer zasukal drugače, ko strela Luke Kalana sredi druge tretjine ne bi ustavila vratnica, tik za tem so imeli železarji še dve zreli priložnosti za gol. A kmalu je bilo upanja konec, zmaga je odšla zasluženo s hokejisti Rittna in njihovimi glasnimi navijači na Južno Tirolsko.



Gaber Glavič, trener SIJ Acronija Jesenice: »Tekmeci so nam zelo dobro zapirali prostor in preprečevali nevarne strele. Zdaj se uresničuje tisto, kar sem napovedal pred to serijo, da nas proti Rittnu čaka zelo zahtevna naloga. V nadaljevanju serija bi lahko odločala kakovost posameznikov, o kateri sem prepričan, da jo imamo.«



Nik Pem, napadalec: »Sleherna tekma v končnici je zgodba zase. V prvo smo uresničevali naše zamisli v napadu, tokrat nam ni šlo. A ni časa za objokovanje zamujenega. Smo profesionalci, treniramo redno, pripravljeni smo na ta zgoščen ritem tekem v končnici.«