Risi na premieri boleče zdrsnili v britansko past

Budimpešta – Slovenskim hokejistom je na začetku svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda spodrsnilo. Po 19 letih so prvič doživeli poraz proti reprezentanci Velike Britanije, uprizorili pravi festival zgrešenih priložnosti in bili daleč od ravni z zadnjih OI. Danes ob 16. uri proti Poljski za rise šteje le zmaga.



Opoldansko dogajanje okrog prve tekme na prvenstvu še ni pritegnilo prav posebne pozornosti domačega občinstva, ki pa se je že v lepem številu zbiralo v posebnem navijaškem parku med hokejskim prizoriščem in nastajajočim novim nacionalnim nogometnim štadionom, ki bo tudi med tistimi za tekme vseevropskega eura 2020.



Nova aduta v obrambi



Na tribunah prostorne arene Laszla Pappa je bilo Britancev več kot obiskovalcev iz Slovenije, a navijaška podpora naj na tej tekmi res ne bi bila odločilna. V našem taboru so se odkrito spogledovali z zmago, povrhu si je selektor Kari Savolainen s sodelavci oddahnil, ko je na prizorišču za sobotno kosilo vendarle iz češkega prvenstva pričakal Sabahudina Kovačevića in Matica Podlipnika. Branilske vrste so bile tako v hipu močnejše, zavoljo teh okrepitev sta jih zapustila Miha Štebih in Miha Logar. Spodbudno je bilo tudi, da sta bila omenjena risa nasmejana, saj sta si na Češkem s svojim moštvom iz Karlovyh Varov v končnici priigrala naslednjo sezono v extraligi, uglednem najvišjem razredu v zapriseženi hokejski državi.



Do tu – vse lepo in prav, nakar pa je že uvodna tretjina napovedala tradicionalne težave slovenskega moštva proti čvrsti britanski zasedbi. O tem, da ima tudi sedanja zdesetkana postava risov več kakovosti in hokejskega znanja od britanskega moštva, na včerajšnji premieri ni bilo nikakršnega dvoma, a podobno, kot so bili risi neučinkoviti pred dnevi na dunajski generalki, se je jim zgodilo tudi včeraj. Po izenačeni prvi tretjini so po igri in akcijah v drugem delu gospodarili Savolainenovi izbranci, a tega pri izidu ni bilo opaziti – 1:2!



V prvem delu ni bilo prepričljive predstave in četudi je Slovenija z natančnim Gregorčevim strelom pod prečko hitro izničila uvodno prednost tekmice, je tudi v nadaljevanju pogrešala sproščenost. Spomin je kajpak uhajal tudi k februarski pravljici na ledu v Koreji, a tam je bil motor slovenske igre in ustvarjalnosti Jan Muršak, ki ga zdaj v Budimpešti ni. Sploh pa je očitno pred vrati novo poglavje, ko bo treba tudi brez nekaterih dolgoletnih adutov ohranjati prigaran ugled.



Sabolič in Tičar spet skupaj



Igra slovenske vrste je po zaspani in kar pretirano raztrgani uvodni tretjini v nadaljevanju obetala več, toda številni poskusi niso obrodili sadov, če ne drugače, se je plošček po Kuraltovem strelu odbil v vratnico. Strokovni štab je med tekmo spreminjal zasedbe posameznih peterk, v zadnji tretjini sta bila tako spet skupaj v napadu dolgoletna soigralca s prejšnjih velikih tekmovanj Robert Sabolič in Rok Tičar, tokrat je bil z njima v navezi kapetan Jan Urbas, pa vseeno prebliska ni bilo. Razmerje v strelih je ob končnih številkah (35:15 za Slovenijo, zgolj v zadnji tretjini 18:3!) jasno razkrivalo, kdo je bil na ledu aktivnejši, a veliki semafor pod stropom arene v Budimpešti je pač razkrival boleč izid – poraz favoriziranih risov za uvod v SP.



Tako je bilo tudi pred štirimi leti v Koreji, ko je Sloveniji na premieri spodrsnilo z Japonsko, a odtlej je zmagovala in se v podobno zdesetkani postavi kot zdaj brez pomembnih adutov z OI – takrat v Sočiju, zdaj v Pjongčangu – vrnila na zmagovalne tirnice. Bo zdaj Savolainen z igralci kos novemu izzivu?



Kari Savolainen, selektor Slovenije: »Razočarani smo. Preveč smo si privoščili izključitev, ko smo imeli sami igralca več, pa nismo zadeli. In ko ni gola, preprosto ni zmage. Dobrih 24 ur imamo zdaj časa za pripravo na naslednjo tekmo, na kateri si ne bomo smeli privoščiti podobnih napak.«



Peter Russell, selektor Velike Britanije: »Morda nimamo tako kakovostnih posameznikov kot nekatere druge reprezentance, a ponašamo se z izjemnim moštvenim duhom in garaškim pristopom. V trenutkih takšne tekme moraš imeti tudi srečo, nam je bila naklonjena.