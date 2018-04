Risi so se znesli nad sosedi

J. P.

Celje - Slovenska moška hokejska reprezentanca se je v prvi od treh prijateljskih tekem v sklopu priprav na bližnje svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda v Budimpešti danes znesla nad Hrvati in jih v Celju odpravila s prepričljivih 12:1 (6:0, 2:0, 4:1). Nekoliko zahtevnejša zalogaja pa zdesetkano četo selektorja Karija Savolainena, ki se je zbrala v petek na Bledu, čakata v prihodnjih dneh - v sredo se bo ravno na Bledu udarila z Madžarsko, osem dni pozneje pa na Dunaju še z Avstrijo.



Stojanovič med vratnicami

Hitro je bilo jasno, kakšen bo razplet obračuna, saj so gostitelji, pri katerih je uvodoma mrežo čuval Rok Stojanovič, zadeli po pičlih šestih sekundah po zaslugi Roka Tičarja. Za nameček so poraženci že v osmi minuti ostali brez poškodovanega prvega vratarja, na prvi odmor pa so odšli z že šestimi ploščki v mreži. Po dvakrat sta se med strelce vpisala Ken Ograjenšek in Tičar, po enkrat Žiga Pance in Jan Urbas. Večina druge tretjine je minila brez zadetkov, šele ob koncu sta bila uspešna še Robert Sabolič in sekundo pred koncem vnovič Urbas. Svoje so v zadnjem delu dodali še Sabolič, Boštjan Goličič, Tičar in Mark Čepon.