Risi vendarle ujeli prvi plen v svojem lovu ob Donavi

Budimpešta – Slovenska hokejska reprezentanca je opravila prvi zrelostni izpit na SP skupine B. Po dveh nepričakovanih porazih proti Poljski in Veliki Britaniji je ugnala vzneseno domačo vrsto in se vrnila v boj za višja mesta. Naslednja tekma jo čaka jutri, ob 16. uri, proti močnem, a tukaj tudi že ranjenemu Kazahstanu.



Po dnevu oddiha je že napočil tako težko pričakovani trenutek slovenske hokejske resnice v Budimpešti. V mogočni areni Laszla Pappa, kjer sta že prvi dve tekmi pisane srede na šampionatu ponudili zelo zanimivi zgodbi: najprej je Italija ugnala Kazahstan, nato pa še Velika Britanija moštvo Poljske! Tako se je že ob polčasu tekmovanja dodobra zakuhalo, čez noč se je otoška selekcija, lani v skupini C svetovnega hokeja, znašla v zelo spodbudnem izhodišču pred nadaljevanjem. Slovenski zorni kot pa je bil po dveh porazih in mestu na dnu lestvice jasen – zmaga je zdaj nujna!



Selektor risov Kari Savolainen je uresničil napoved o novem napadu z Rokom Tičarjem, Robertom Saboličem in novincem na SP Janom Drozgom, stavil je na ustvarjalnost slehernega od treh tehnično močnih hokejistov. Tudi dobra uigranost nekdanje beljaške naveze Miha Verlič-Jan Urbas naj bi opravila svoje, podčrtana je bila kajpak tudi pomembnost doseženega prvega gola; na prejšnjih tekmah ga je naša vrsta najprej prejela in nato morala obakrat loviti tekmečevo prednost. Tokrat pa jo je čakalo še vroče gostovanje v polni dvorani madžarskih privržencev.



Ti so na začetku z minuto molka in nato tudi glasnim aplavzom počastili spomin na našega legendarnega vratarja Cveta Pretnarja, nakar se je vnel silovit boj z jasno opazno odločno željo risov po omenjenem vodilnem golu. Precej več so bili pri ploščku kot gostitelji, tudi energija v igri je bila končno drugačna kot ob spodletelem štartu. Toda sleherni madžarski poskus, pa četudi so bili ti krepko redkejši kot slovenski (razmerje strelov v 1. tretjini 24:9 za rise), je predstavljal izjemno nevarnost in klical k popolni zbranosti Gašperja Krošlja, slovensko št. 1.



Končno vodilni gol



Slovenija pa je le uresničila scenarij o vodstvu. Kot iz katapulta je pod prečko ustrelil reprezentančni novinec Aleksandar Magovac, eden od le treh risov iz slovenskih klubov. Ob prvem golu na tekmi v mreži tekmeca je tako le odleglo igralcem in strokovnem štabu, četudi bi vsi skupaj odšli v slačilnico po uvodni tretjini še boljše volje, ko bi izkoristili vsaj eno od obeh prednosti igralca več. Tako pa se risom v igri petih proti štirim še naprej zatika, tudi v nadaljevanju po tej plati ni bilo nič drugače.



Madžarska vrsta pa je eno od svojih štirih številčnih premoči le izkoristila in takrat izid izenačila. Savolainenovim izbrancem pa ni bilo drugega, kot iskati pot do novega vodstva, za katerega je nato le poskrbel kapetan Jan Urbas. A podobno kot v prvi tretjini je tudi po drugih dvajsetih minutah ostajal okus zapravljene priložnosti po višjem vodstvu in mirnejšem pričakovanju odločilnih minut.



Vnel se je izjemen boj na ledu dveh sosednjih dežel, ki sta imeli vsaka svoje vzpone na mednarodni sceni. A slovenski uspehi so vključno z zadnjima nastopoma na OI vidnejši in tudi sinoči se je nato, ko je Boštjan Goličič natančno zadel za 3:1, razpletlo po željah naše reprezentance. Za piko na i in bolj mirne sanje risov v hotelu Arena, tik ob dvorani, pa je poskrbel Sabahudin Kovačević – 4:1!



Jan Urbas, kapetan: »Po dveh spodrsljajih smo si bili vsi do zadnjega na jasnem, kaj moramo storiti. Nismo se ozirali niti na druga izida dneva, razmišljali smo le o svoji igri. Vem, da imamo kakovost na višji ravni od tiste, na kakršni smo bili v prejšnjih dneh, strnili smo moči. Ni bilo lahko igrati na slabem ledu v vroči dvorani, a zdaj smo spet na pravem tiru. Sam še nisem razmišljal o nadaljevanju prvenstva, vem pa, da je najprej pomembna regeneracija.«



Boštjan Goličič: »Zavedali smo se, da smo padli v luknjo, iz katere se moramo izvleči. Na srečo pa imamo še vedno izjemne fante v tej slačilnici, uvodna poraza nas nista povsem potrla. Ni bilo preprosto igrati proti domači reprezentanci, a zdaj bo s to zmago lažje.«