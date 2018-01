Savolainen in Zupančič izbrala potnike za olimpijski hokejski turnir

A. V.

Ljubljana - Selektor slovenske izbrane vrste Kari Savolainen je danes izbral kandidate za olimpijski nastop v Južni Koreji. Seznam reprezentantov sta predstavila pomočnik Nik Zupančič in direktor hokejske zveze Dejan Kontrec, na njem pa je 25 igralcev.

Savolainen in Zupančič sta na seznam uvrstila tudi nekaj rezerv, na katere bosta računala v primeru, če bi prišlo do kakšnih zapletov z izbranimi igralci.

Na seznamu rezerv so vratar Robert Kristan, branilca Miha Štebih, Andrej Tavželj ter napadalci Jan Drozg, Rok Pajič in Anže Ropret.

"Predstavljamo izbor igralcev, ki si po mnenju selektorja in celotnega štaba zasluži nastop na OI. Nisem jaz tisti, ki je odločal, to je najtežja naloga, tudi sam sem to že občutil. Izbor je bil narejen v dobri veri in sestavljen tako, da bomo dosegli čim boljše rezultate," je o seznamu dejal pomočnik selektorja Zupančič.

Seznam potnikov za OI v Pjongčangu

Vratarji: Luka Gračnar, Matija Pintarič in Gašper Krošelj

Branilci: Blaž Gregorc, Sabahudin Kovačevič, Aleš Kranjc, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Jurij Repe, Mitja Robar, Luka Vidmar

Napadalci: Boštjan Goličič, Andrej Hebar, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Jan Muršak, Aleš Mušič, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, David Rodman, Marcel Rodman, Robert Sabolič, Rok Tičar, Jan Urbas, Miha Verlič.