Savolainen po presenetljivem porazu: Če ne zadaneš, ne moreš zmagati

J. P.

Budimpešta - Kljub zdesetkani in prevetreni vrsti brez številnih nosilcev igre je slovenska hokejska reprezentanca na svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda v Budimpešti odpotovala z enim samim ciljem - takojšnjo vrnitvijo med svetovno elito. A si je pot do enega od prvih dveh mest, ki zagotavljata napredovanje v višji razred, močno otežila že v uvodnem dvoboju s čvrstimi in potrpežljivimi Britanci, ki so docela nepričakovano zmagali s 3:1. Častni gol za poražence je prispeval Blaž Gregorc.

Izbrancem selektorja Karija Savolainena, kot zadnja sta se jim včeraj na Madžarskem pridružila branilca Sabahudin Kovačevič in Matic Podlipnik, ne gre očitati pomanjkanja napadalnega truda, čemur navsezadnje pritrjuje tudi razmerje sproženih strelov - kar 35:15 v korist naših fantov, zgolj v zadnji tretjini neverjetnih 18:3. A so imeli tekmeci med vratnicami izjemno razpoloženega čuvaja mreže Bena Bownsa, ki je ob 97,14-odstotni uspešnosti zbral 34 obramb in so ga seveda izbrali za najboljšega igralca tekme - med risi pa kapetana Jana Urbasa.

Otočani, prav vseh 22 brani barve klubov v domačem ligaškem tekmovanju, so prvi in zadnji zadetek dosegli ob številčni premoči, drugega pa zgolj dve sekundi po tem, ko se je s kazenske klopi vrnil Anže Kuralt. Dvoboj je v zadnji tretjini zaznamovala tudi poškodba enega od dveh glavnih sodnikov, ki je dobil plošček v obraz in moral okrvavljen predčasno z ledne ploskve. Slovenci zdaj ne bodo imeli več popravnih izpitov, prav tako ne časa za treznitev, saj jih že jutri popoldne, ob 16. uri, čaka drugi dvoboj s Poljaki.

Kari Savolainen je bil po tekmi razumljivo razočaran: »Čestitke tekmecem, dobro so se držali svojega načrta. Če ne zadeneš, pač ne moreš zmagati. Seveda sem razočaran, tako zaradi igre kot zaradi rezultata. Nismo pričakovali, da bodo številke na semaforju na koncu takšne. Vedeli smo, da bo odločala igra ob številčni prednosti ali izključitvah, preveč časa smo preživeli na kazenski klopi. Na to sem opozarjal tudi pred tekmo, morali bi več drsati in ustaviti tekmece. A včasih se pač obrne tako, tudi če si pričakoval drugače.«

Podobno meni tudi kapetan Urbas: »Tekma se je začela z nervozo, bilo je preveč napak in prekrškov. Dali so dva gola na 'power-play'. To moramo popraviti. Težko je po takšni tekmi, a moramo biti boljši. Danes nas je spet tepla realizacija. Ni se hotelo odbiti v mrežo, pa smo imeli prazen gol, zadeli smo vratnico ... A jutri je že tekma s Poljsko, tole pa je najbolje čim prej pozabiti.«

POTEK PRVE TRETJINE

Glede na to, da so Slovenci še lani nastopali med svetovno elito, Britanci pa na prvenstvu tretjega kakovostnega razreda, je bilo kristalno jasno, komu je pripadla vloga nespornega favorita. Čeprav selektor Kari Savolainen ni imel na razpolago vseh nosilcev igre, temveč precej prevetreno zasedbo, je bilo še vedno v njej precej legionarjev, medtem ko si je prav vseh 22 Otočanov, izbrancev selektorja Petra Russella, v zadnji sezoni kruh služilo v domačem ligaškem tekmovanju. Kljub temu je Velika Britanija, na presenečenje večine v dvorani, začela nekoliko podjetneje, vratar Gašper Krošelj je bil hitro nekajkrat na zahtevni preizkušnji.

Komaj šest minut je minilo, že je moral prvi od risov na kazensko klop. Žiga Pavlin si je zaradi spotikanja tekmečevega branilca Marka Richardsona prislužil dveminutno prisilno hlajenje, kar so tekmeci spretno in učinkovito izkoristili že po tri četrt minute z igralcem več na ledu. Otočani so pletli mrežo okrog Krošljevih vrat, slovenska obramba pa je pozabila na Bena O'Connorja, lani najboljšega branilca svetovnega prvenstva tretjega kakovostnega razreda. Ta je namreč skorajda z modre linije natančno usekal pod prečko in svojo ekipo popeljal v nenadejano vodstvo. Ki pa, resnici na ljubo, ni bilo nezasluženo ...

Naše fante je prejet zadetek vendarle predramil, dvakrat se je v lepi priložnosti znašel Rok Tičar, ki pa rezultata ni spremenil. Je pa do izenačenja prišlo v trinajsti minuti, ko je kapetan Jan Urbas po prodoru lepo počakal, da se je napadu priključil branilec prvega napada Blaž Gregorc, ki je akcijo neubranljivo zaključil s polrazdalje in poravnal izid. Že minuto pozneje so bili Britanci spet v številčni premoči, zaradi prevelikega števila risov na ledni ploskvi je prisilno na klop sedel Luka Bašič. Toda tekmeci v drugo niso bili tako učinkoviti kot prvič, še več - v najlepši priložnosti se je po protinapadu znašel celo Urbas, a plošček ni našel tarče.

Slovenci so se ubranili, kmalu pa imeli sami prednost igralca več na ledu, saj je kazensko klop za dve minuti zaradi naleta zasedel izkušeni kapetan Jonathan Phillips. Risi so z vsemi silami jurišali v napad, a se do vodstva niso dokopali. Na prvi odmor sta torej zasedbi odšli poravnani, naši fantje so sprožili en strel v okvir vrat več kot nasprotniki (8:7), ki so imeli v svojih vrstah šest igralcev z dvojnim - britanskim in kanadskim - državljanstvom. Slovenci so v prvi tretjini šele po prejetem golu začeli prevzemati pobudo, nato pa stopnjevali ritem in premoč kronali z zadetkom 28-letnega branilca moštva Hradec Kralove, ki je bil uspešen osmič v dresu z državnim grbom.

POTEK DRUGE TRETJINE

Naši fantje so v drugih dvajset minut vstopili zares odlično in zagnano, dobro so drsali, hitro pa so dobili krila še z izključitvijo Dallasa Ehrhardta. Britanci so dve minuti pošteno trepetali, toda s skrajnimi napori vendarle vzdržali vse nasprotnikove napade, ki jih ni bilo malo, a jim je manjkal zaključek. Razmerje sproženih strelov je v hipu poskočilo na 13:7, Otočani so v drugi tretjini prvič Krošlja ogreli šele v deveti minuti. Ravno, ko se je tekma nagnila v drugo polovico, so v enem napadu nevarno poskusili Luka Vidmar, Miha Verlič in kapetan Urbas, izkazal se je tudi zanesljivi tekmečev čuvaj mreže Ben Bowns.

V 33. minuti je na ledni ploskvi, tik ob ogradi, po naletu Matthewa Myersa za nekaj sekund obležal Robert Sabolič, ki je dobil udarec v ledveni predel, a se nato pobral brez pomoči in nemoteno nadaljeval obračun. Risi so vse bolj pritiskali, zobe je pokazal tudi tretji napad, vendar sta bila poskusa Anžeta Ropreta in Vidmarja neuspešna. Njihov nalet je prekinila izključitev Anžeta Kuralta, ki je skušal v zraku ustaviti plošček, a pri tem mahnil tekmeca in moral za dve minuti z ledu. Slovenci so se dobro ubranili, toda ravno ob Kuraltovi vrnitvi na ledno ploskev so Britanci - po zanje zares srečnem spletu okoliščin - drugič zadeli.

Z modre linije je močno ustrelil branilec Ehrhardt, vratar je plošček sprva še preusmeril, da se je od pleksi stekla zelo nesrečno in predvsem neobičajno odbil nazaj pred gol, Krošelj ni imel pregleda nad njim, Robert Dowd pa ga je refleksno pospravil v mrežo in tako zapečatil redko videno akcijo, v kateri je sreča izbrancem Karija Savolainena obrnila hrbet. Slovenci so morali torej na drugi odmor - po dvajsetih minutah pobude na ledu - z minimalnim zaostankom, čeprav so bili v tem delu dosti več pri strelu (9:5). Že po končani tretjini so ob ogradi zapele pesti Jana Drozga in Perlinija, a sta jo petelina odnesla brez kazni.

POTEK TRETJE TRETJINE

Slovencem ni preostalo drugega, kot da so vse sile usmerili v napad, vendar pa so si delo otežili že po štirih minutah tretjega dela. Starosta, 36-letni branilec Aleš Kranjc, je moral namreč po prekršku na dveminutno hlajenje na kazensko klop. Britanci so imeli četrtič priložnost z igralcem več in jo drugič tudi unovčili. Bila je to akcija za v učbenike, plošček je lepo potoval s palice na palico, Mike Hammond je na daljši vratnici našel Bretta Perlinija, ki mu ni bilo težko zatresti mreže. Risom je trda predla, Savolainen je poskusil tudi z rotacijo igralcev po peterkah, tako je za končnico skupaj v napad postavil Tičarja, Saboliča in Urbasa.

Ravno Sabolič se je v 48. minuti znašel v čudoviti priložnosti, a je Bowns stegnil desno nogo in plošček mojstrsko odbil. Z modre linije sta v istem napadu poskusila še oba branilca, ki sta se reprezentanci pridružila kot zadnja, Sabahudin Kovačevič in Matic Podlipnik, vendar se izid ni spremenil. Slovencem se je priložnost za znižanje ponudila ob prehodu v drugo polovico zadnje tretjine, ko je bil v vrstah nasprotnikov izključen zadnji strelec Perlini. Še preden se mu je kazen iztekla, je bila tekma za dlje časa prekinjena, saj je eden od dveh glavnih sodnikov nesrečno dobil plošček v obraz in okrvavljen ni mogel več deliti pravice.

Razmerje strelov v tretjini tretjini je bilo osem minut pred koncem kar 12:2 (!) v korist zasedbe, ki je zaostajala, skupaj v dvoboju pa že 31:14. Otočani so se lahko zahvalili zelo razigranemu Bownsu, ki je ostal nepremagan tudi ob tretji številčni premoči naših fantov na ledu. Tik po njej ga je za nameček rešila še vratnica. Podobno kot malo prej sodnik je plošček v obraz dobil tudi strelec prvega gola O'Connor, ki se je moral predčasno odpraviti v slačilnico. Štiri minute pred koncem je po samostojni akciji sprožil Tičar, a je bil britanski čuvaj mreže še enkrat več na mestu. Takoj nato je slovenska klop posegla po minutnem odmoru, zadnji dve minuti in četrt pa so risi odigrali s šestimi igralci v polju in brez vratarja, a se ni do (bridkega) konca nič spremenilo.

SLOVENIJA : VELIKA BRITANIJA 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Strelci: 0:1 - Ben O'Connor (Brett Perlini, Colin Shields, 7./PP1), 1:1 - Blaž Gregorc (Jan Urbas, 13.), 1:2 - Robert Dowd (Dallas Ehrhardt, 36.), 1:3 - Brett Perlini (Mike Hammond, Ben O'Connor, 45./PP1).