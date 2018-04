Selektor zdaj čaka le še skupino risov iz češko-slovaškega gozda

Bled – Risi so pridrsali v zadnji teden odštevanja do začetka svetovnega prvenstva skupine B, ene od dveh tekmovalnih etap v tej sezoni. V nedeljo bodo namreč igrali uvodno tekmo prvenstva v Budimpešti proti Veliki Britaniji, jutri bodo odpotovali na Dunaj, kjer bodo imeli v četrtek generalko pred SP. Doma pa še vedno odmeva zanimiv finale za domačo zvezdico.



Siniša Uroševič



Prav po koncu serije, v kateri so se nove lovorike veselili jeseniški hokejisti, tokrat s skupnim finalnim izidom v zmagah 3:1 proti tradicionalnim tekmecem iz Ljubljane, je selektor Kari Savolainen povabil nove kandidate za reprezentančni nastop. Iz vrst prvakov so Aleksandar Magovac in Miha Logar med branilci ter napadalec Luka Bašič, Olimpijin tabor med risi predstavljata napadalca Miha Zajc in Andrej Hebar. Slednji je bil sploh edini hokejist iz slovenskega kluba na zadnjih olimpijskih igrah, kakšna pa bo natančno postava za prvenstvo, verjetno ne bo jasno še niti ob nedeljskem uvodu proti Britancem. Kajti na seznamu selektorjevih željá so namreč še štirje branilci: Klemen Pretnar bo danes nadaljeval v finalu slovaškega prvenstva, v katerem je njegova Banska Bystrica ob vodstvu z 2:0 proti Trenčinu na pol poti do naslova, Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik (oba Karlovy Vary) in Jurij Repe pa igrajo v ligaškem sistemu skupine za obstanek na Češkem in so tako pred njimi še tri tekme – danes, v petek in nedeljo.



Kdo bo predsednik prvakov?



Na Jesenicah so se na sobotni večer razveselili nove šampionske lovorike, že 35. v bogati zgodovini hokeja pod Mežaklo. Toda po slavju hitro napoči trenutek streznitve in novih načrtov. Že v petek bo v dvorani državnih prvakov občni zbor kluba, pred katerim je dosedanji uspešni predsednik Anže Pogačar napovedal svoj umik. Štiri leta naj bi znanemu jeseniškemu gostincu pobrala veliko energije, navdušen je nad dosežki na ledu, zlasti tremi naslovi najboljšega moštva v državi in dvema uvrstitvama v polfinale alpske lige, ni pa se mu uresničila želja o vrnitvi Jesenic na zemljevid EBEL, prihodu večjih pokroviteljev in izdatnejši podpori občinskega vrha. V tem je podžupan, dolgoletni reprezentant, Miha Rebolj: 40-letni Jeseničan bo morda jeseni kandidiral za župana železarskega mesta, spremljevalci hokejskega utripa v Zgornjesavski dolini ga omenjajo kot najresnejšega kandidata za Pogačarjevega naslednika pri klubu.



Glavič novi zmagovalec



Kdo in kako bo v prihodnje vodil tabor novih-starih državnih prvakov, bo bolj jasno po petkovem zboru, če bi zdaj vprašali igralce, stroko in navijače, bi mnogi med njimi še naprej imeli radi na vrhu Pogačarja. Jasno pa je, da bo zagotovo še naprej na klopi Gaber Glavič, največji zmagovalec med novimi obrazi v slovenskem hokejskem prostoru. Ne le, da je igro moštva dvignil na višjo raven, uveljavljal je nenehno novi val hokejistov, spretno razporejal igralce tako pri članskem moštvu kot tudi tistem, ki je igralo v finalu EBEL do 20 let, obenem pa opravljal še svoje delo v reprezentančnem strokovnem štabu.



»Ne bom skrival, da mi je prav odleglo, ko smo bili tisti petek, torej dan pred 4. tekmo finala DP, pri reprezentanci prosti in sem lahko moštvo temeljito pripravil za tivolsko tekmo. Takrat sem se končno tudi naspal, pri priči je bilo vse skupaj lažje,« je dejal v trenutkih slavja na ljubljanskem ledu.