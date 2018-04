Slovenija iz kroga favoritov na dno lestvice

Budimpešta – Slovenski hokejski reprezentanci se je prvič po 18 letih in prvenstvu skupine B na Poljskem zgodilo, da mora že trepetati glede usode v drugem razredu. Po boleči britanski zaušnici je sledil poraz s Poljaki, naši risi so tako po dveh tekmah brez točk! Jutri pa jih čaka v razprodani areni izziv proti gostiteljem.



Pred prvenstvom si v taboru slovenske reprezentance niso mislili, da bo že druga tekma tako pomembna glede usode na tem SP. Vsaj na papirju sta bili uvodni tekmici, reprezentanci Velike Britanije in Poljske najlažje premagljivi. Turnir naj bi se zares v boju za vrh začel šele od jutrišnje srede naprej proti domači reprezentanci, favoriziranem Kazahstanu in povratnici iz najvišjega razreda Italiji.



Toda nato je že nepričakovani spodrsljaj z Otočani pokvaril želeni scenarij, zato je bilo včeraj na dlani: zmaga dviguje rise in jih preusmerja na želene tirnice, novi poraz prinaša alarm! K že tako slabi volji po prvem porazu pa je svoj delež prispeval nesrečni pripetljaj z drugim vratarjem Matijo Pintaričem, ki je med vadbo na prostem močno padel, počilo mu je rebro in zanj je bilo prvenstva konec, še preden se je sploh dobro začelo …



Za uvod hladna prha



Za našo št. 1 Gašperja Krošlja, enega udarnih junakov med risi na nepozabnem olimpijskem turnirju, pa se je nato včerajšnja predstava začela kot v najhujših morah, ko so tekmeci premagali ob prvi prednosti igralca več na tekmi – v bližnji zgornji kot je nad vratarjevo ramo zadel Damian Kapica. Tako slednji, ki prihaja iz Krakova, kot tudi drugi hokejisti poljske reprezentance še zdaleč ne uživajo takšnega ugleda kot nekateri risi s svojimi pogodbami v KHL, DEL in v češki extraligi, a belo-rdeči so v prvih 20 minutah delovali bolj nevarno kot pretirano živčni in nezbrani slovenski hokejisti. Ti so resda pred dvema letoma na prvenstvu v Katovicah izgubili proti Poljakom (1:4; Jeglič), toda svojo nalogo so vsaj na drugih tekmah opravili brezhibno, nato pa tisto leto 2016 nadgradili z izjemnim podvigom na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Minsku.



Iz včerajšnjega zornega kota na te dneve ostaja le še lep spomin, zdaj očitno slovenski hokejski reprezentančni vlak drvi navzdol. Resda so risi prek novinca Jana Drozga, nesporno pomembnega igralca prihodnosti, izničili uvodni zaostanek, za nekaj minut povsem prevzeli prevlado na ledeni ploskvi, a prav v valu številnih napadov pozabili na osamelega Bartiomeja Neupauerja, hokejista četrtega poljskega napada, in se takrat znašli v novih težavah – 1:2! Ko pa je pozneje po Mušičevem prekršku kapetan Marcel Kolusz natančno meril s kazenskim strelom, se je slovenska zgodba na tej tekmi začela sesuvati.



Pomagale niso niti navidezno bolj uigrane trojke kot na prvi tekmi, strokovni štab je namreč od začetka poskusil z napadom Urbas-Sabolič-Tičar, niti izkušnje pomembnega dela moštva z velikih tekmovanj v preteklosti. Zmagovitih akcij zlepa ni bilo, zatikalo se je v trenutkih številčne premoči, gol kapetana Jana Urbasa je za končnih 2:4 sledil prepozno.



Jutri novi dan D



Slovenija se je tako z »ničlo« po dveh kolih soočila s tem, kar se ji že zelo dolgo ni zgodilo – da mora trepetati celo glede svoje usode v skupini B svetovnega hokeja. In strniti moči za jutrišnji dan D proti vzneseni reprezentanci v kotlu 9000 glasnih domačih navijačev …



Kari Savolainen, selektor Slovenije: »Večkrat imam v teh dneh občutek, kot da smo se komu zamerili. Namesto da bi zadevali iz zrelih priložnosti, se plošček odbije drugače, za povrh sledi kazen, ni sproščenosti v moštvu, pa četudi tekmam pristopamo podobno kot na OI, ki so bile za vsakogar med nami prav lepa izkušnja.«



Ted Nolan, selektor Poljske: »Na tako kratkem turnirju je pomembna hitra regenaracija, mi smo se zbrali za to tekmo proti kakovostni Sloveniji, zato moram biti na svoje igralce prav ponosen.«