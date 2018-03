Trije testi risov pred odhodom na SP

Aprila se bo slovenska hokejska reprezentanca v prijateljskih tekmah pomerila s Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo.

J. P.

Ljubljana - Le še dobri trije tedni ločijo slovensko moško hokejsko izbrano vrsto do petka, 6. aprila, ko se bo ponovno zbrala na pripravah za novo reprezentančno akcijo - svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, ki bo med 22. in 28. aprilom v Budimpešti. Podobno kot v minulih sezonah bodo posamezni igralci skupinske priprave začeli še pred uradnim zborom, odvisno pač od tekmovanj in morebitnih drugih obveznosti v njihovih matičnih klubih.

S Hrvati v Celju, z Madžari na Bledu

V sklopu priprav bodo risi pod taktirko finskega strokovnjaka Karija Savolainena odigrali tudi tri pripravljalne dvoboje. Že v nedeljo, 8. aprila, jim bodo v Celju nasproti stali Hrvati, tri dni pozneje pa v domači bazi na Bledu še gostitelji svetovnega prvenstva Madžari. Generalka pred odhodom na osrednje tekmovanje sezone bo v četrtek, 19. aprila, ko bodo Slovenci gostovali na Dunaju pri Avstrijcih. Na svetovnem prvenstvu jih sicer čakajo obračuni z Italijo, Kazahstanom, Madžarsko, Poljsko in Veliko Britanijo.