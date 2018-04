Tukaj ni ne Lewandowskega ne Stocha

Budimpešta – Skoraj tako kot Madžari opevajo svojo slavno nogometno preteklost in še vedno prodajajo majice s podobo Ferenca Puskaka, se v poljskih hokejskih krogih nostalgično ozirajo k časom, ko so igrali med najboljšimi na svetu. Drugi tekmeci naših risov na tem prvenstvu pa v Budimpešti ne razgrinjajo prav visokih ciljev.



Resda so v zadnjem testu pred nastopom na SP ugnali Japonsko, zdaj članico skupine C, s 5:2, toda ker so tu zdesetkani, nimajo pa takšne palete igralcev v tujih močnih ligah kot Slovenci, ne sanjajo o skoku v najvišji svetovni razred, v katerem so sicer nazadnje igrali leta 2002 na Švedskem in prav takrat izgubili odločilno tekmo za obstanek proti risom (2:4; Kontrec 2, Polončič, M. Rodman).



Odtlej se je na hokejskem zemljevidu spreminjalo masikaj, Poljaki so se poskusili vrniti med najboljše tudi na odmevnih prvenstvih v domovini, dvakrat denimo, pomladi 2004 v Gdansku in nazadnje pred dvema letoma v Katovicah niso mogli prek slovenske ovire. Na obeh prvenstvih so bili naši hokejisti na vrhu. V prvo so celo po zastrupitvi moštva ob selitvi s pripravljalnega tabora na Finskem proti prizorišču prvenstva s svojimi igrami presegli pričakovanja, nazadnje na poljskem jugu pa so podobno kot zdaj v Budimpešti pogrešali nekaj pomembnih adutov, pa jih to vseeno ni oviralo na poti h končnem 1. mestu.



Ni več Czerkawskega



Poljska asov kova, kot sta Slovenca Anže Kopitar in Jan Muršak, zdaj nima, ponosna je na svoje zvezdnike iz preteklosti, denimo Mariusza Czerkawskega (v NHL od 1993 do 2006; Boston, Edmonton, NY Islanders, Montreal, Toronto). Ta čas je najbolj priljubljeni hokejist dežele Patryk Wronka, v prejšnji sezoni je igral v EBEL za Znojmo, ki pa ga tokrat v Budimpešti ni med navzočimi. Resda v solidni in priljubljeni poljski hokejski ligi, v kateri je lovoriko osvojil Tychy po zmagi v finalni seriji s Katowicami, vedno znova vzgojijo kakovostne mlade igralce (v Budimpešti bo pod drobnogledom menedžerjev Bartlomiej Jeziorski; prav včeraj je praznoval 20. rojstni dan), toda nato ti le redko uprizorijo odmeven prestop na tuje. Poljska liga je denimo bolj izenačena in tudi kakovostna od slovenskega prvenstva, a na reprezentančni ravni se belo-rdečim nenehno zatika.



Zgodovinska zmaga proti SZ



Res pa je, da so zdaj četrto leto zapored v skupini B, alarma ne prižigajo, tudi v Budimpešti bodo uživali v podpori rojakov. Ti seveda hokeja ne spremljajo tako vzneseno kot golov Bayernovega asa Roberta Lewandowskega ali dolgih skokov Kamila Stocha in druščine, vseeno pa zlasti na jugu države v tradicionalnih hokejskih središčih Nowem Targu, Katovicah, Tychyju, Oswiencimu in tudi Krakovu ohranjajo pripadnost reprezentančnim junakom ledenih ploskev. Brez teh si nekoč ni bilo predstavljati olimpijskega turnirja, a potem ko so pod petimi krogi nastopili kar trinajstkrat, jih zdaj ni med elito OI že od Albertvilla '92. Pa tudi sicer največji dosežki belo-rdečih pripadajo že h kar krepko oddaljeni preteklosti, zgodovinsko zmago s 6:4 so Poljaki v svoji Katovicah slavili proti Sovjetski zvezi na svetovnem prvenstvu 1976. Takrat je sicer streznitev sledila dan pozneje – 0:12 s Češkoslovaško, pozneje zlato na tem šampionatu.



Danes pa je poljska hokejska reprezentanca daleč od bleščila žarometov največjih tekmovanj in četudi si v Budimpešti želi kakšen odmeven skalp, morda prav danes proti Sloveniji, je najbrž realna napoved Leszeka Laszkiewicza, pri 39 letih še vedno aktivnega na ledenih ploskvah poljske lige. Med reprezentanti ga sicer ni več, a mnenje hokejista z izkušnjami iz DEL in češke extralige poljski navijači zelo spoštujejo. »Naš cilj je tokrat obstanek,« je pred SP povedal omenjeni upokojeni as državne reprezentance, ki jo zdaj vodi kanadski strokovnjak Ted Nolan, nekoč v NHL trener Buffala in NY Islanders.



Semafor SP



Včeraj – Velika Britanija : Slovenija 3:1, Madžarska : Kazahstan 0:3 (0:0, 0:0, 0:3), Poljska : Italija večerna tekma; danes: Slovenija – Poljska (16), Italija – Madžarska (19.30); torek: Kazahstan – Velika Britanija (16); sreda: Italija – Kazahstan (12.30), Velika Britanija – Poljska (16), Madžarska – Slovenija (19.30); četrtek: Madžarska – Poljska (19); petek: Slovenija – Kazashtan (16), Italija – Velika Britanija (19.30); sobota: Kazahstan – Poljska (12.30), Slovenija – Italija (16), Madžarska – Velika Britanija (19.30).



Vrstni red: Kazahstan in Velika Britanija po 3, Italija, Poljska, Slovenija in Madžarska po 0.