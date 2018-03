Umrl Anton Gale, najboljši slovenski hokejski vratar vseh časov

Š. R.

Ljubljana - Po rodu Jeseničan, ki bi 26. marca dopolnil 74 let, se je že pri 17-ih letih preselil v Ljubljano, kjer je vso svojo kariero branil v dresu Olimpije. Tone Gale je bil izjemen vratar, njegove obrambe so vzbujale navdušenje in odobravanje privržencev hokeja. Blestel je na treh olimpijskih igrah (1964 v Innsbrucku, 1968 v Grenoblu in 1972 v Sapporu). V dresu Jugoslavije je med leti 1961 in 1973 odigral 112 tekem ter prejel 339 golov (GAA 3,02). Poleg olimpijskih iger je nastopil tudi na osmih svetovnih prvenstvih. Trikrat je bil izbran za naboljšega vratarja svetovnega prvenstva skupine B.

Na olimpijskih igrah v Grenoblu je bil izbran za najboljšega vratarja in temu je sledilo povabilo iz NHL. Slovito moštvo New York Rangers ga je povabilo v pripravljalni kamp in v pripravah na ligo je tudi trikrat zaigral za Rangerse, žal pa v ligi NHL ni nikdar nastopil. V sezoni 1968/69 je igral v profesionalni ligi EHL (Eastern Hockey League ) ter za moštvi Syracuse Blazers in Clinton Cornets odigral 58 tekem.

V nadaljevanju se je vrnil v Slovenijo ter končal svojo kariero na nesrečen način na svetovnem prevnstvu v Grazu leta 1973. Na tekmi proti ZDA (izid je bil 6:6) je bil nepremagljiv v vratih takratne Jugoslavije. Nenadoma je dobil plošček, ki je prebil masko (takratni vratarji še niso imeli čelade in zaščitne mrežice), v oko in njegova kariera je bila zaradi poškodbe končana.

Kasneje se je vključil v delo z mladimi pri HK Olimpija, pomagal pa je tudi pri pripravi vratarjev v državni reprezentanci. Leta 2007 je bil sprejet tudi v »Hall of Fame« slovenskaga hokeja.

Anton Gale je za premnoge ostal najboljši hokejski vratar v Sloveniji doslej in njegov odhod je velika izguba za slovenski hokej.

dr. Andrej Stare za hokej.si