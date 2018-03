V četrtfinalu alpske lige večni derbiji Jesenic in Olimpije

N. Gr., STA

Dunaj - Po končanem rednem delu alpske hokejske lige bo osem najboljših moštev nadaljevalo izločilne boje v končnici. Ta bo prinesla slovenski derbi, saj so v ekipi Sij Acroni Jesenice, tretjem moštvu rednega dela lige, za tekmece izbrali ljubljansko SŽ Olimpijo. Prva tekma bo v torek na Jesenicah.

V soboto se je po 40 krogih končal redni del alpske lige. Končnico sta si zagotovila oba slovenska kluba, Jeseničani so bili tretji, Ljubljančani pa šesti.

Danes so klubi, ki so zasedli prvo, drugo in tretje mesto, lahko izbirali tekmece v prvem krogu končnice. Asiago, najboljši po rednem delu, si je izbral ekipo Sterzing, branilec naslova Ritten je izbral mlajšo zasedbo Salzburga Red Bull Juniors. Ta izbora sta nato odprla vrata do slovenskega obračuna, Jeseničani pa so si izbrali tekmeca, ki zagotavlja majhne potovalne razdalje in polno dvorano - zeleno-bele iz Tivolija. Zadnji par, kjer ni bilo več možnosti izbire tekmecev, pa je Feldkirch - Pustertal.

Četrtfinale se bo začel že v torek, ekipe pa v njem igrajo na štiri zmage. Tekme bodo 6., 8., 10. in 13. marca, če pa zmagovalca še en bo, pa še 15., 17. in 20. marca.

Slovenski par pomeni, da bo ena od ekip zanesljivo napredovala v polfinale, tega bodo po sistemu na tri zmage igrali med 22. in 31. marcem. Finale, spet na štiri zmage, pa se bo začel 2. aprila in končal najpozneje 14. aprila.

V rednem delu sezone sta se slovenska tekmeca pomerila že šestkrat, precej uspešnejši pa so železarji, saj so slavili petkrat. Ljubljanska ekipa ima v derbijih le eno zmago.