Za konec leta praznik na ledu

Jesenice – Bolj mikavnega slovesa od leta 2017 si v hokejski Zgornjesavski dolini niso mogli želeti, sklepna predstava namreč pripada velikemu slovenskemu derbiju. Moštvi SIJ Acronija Jesenic in SŽ Olimpije se bosta danes, ob 18. uri, četrtič v tej sezoni pomerili za točke AHL.



Iztekajoče se leto bodo Jeseničani ohranili v lepem spominu, saj so se ob koncu prejšnje sezone veselili naslova najboljšega moštva v državi, nekajkrat na tekmah končnice AHL do vrha napolnili dvorano, v novo sezono pa vstopili uspešno – od septembrskega začetka skupaj z moštvoma iz Rittna in Asiaga krojijo vrh lestvice v tem tekmovanju. Povrhu so vedno znova za slovenski prestiž ugnali tekmece iz Tivolija, ob treh tekmah alpske lige tudi v finalnem dvoboju pokala HZS.



Olimpija? Na ljubljanski hokejski sceni se je začela nova zgodba, potem ko je nekdanja profesionalna sklenila svoje poslanstvo in si zaprla vrata EBEL. V Tivoliju so na tekmah ostali le največji zanesenjaki, zgolj derbiji zmajev z Gorenjci vsaj do polovice napolnijo tribune in tako privabljajo spomine k nekdanjim časom razprodanih aren. A kakorkoli; kot trdijo neposredno vpleteni, je sedanji ustroj s predsednikom Tomažem Vnukom na čvrstih temeljih, boj za uvrstitev v končnico AHL pa je iz zornega kota zadnjih treh zmag zapored (v Lustenauu, Celovcu in doma s podružnično salzburško ekipo) povsem realen. Izločilni boji so se po zadnjem tivolskem porazu z železarji vsaj za hip začeli odmikati, vrnitev na zmagoviti tir je moštvu vlila novo energijo. Najbrž si ni težko predstavljati, kako dobro bi dela ljubljanskemu taboru prva zmaga letos proti Jeseničanom.



Adut slednjih pa bo, kot ponavadi v Podmežakli, tudi domače bučno občinstvo. V prazničnem ozračju bo v dvorani in pred njo zelo živahno, prireditelji pripravljajo pisan spremljevalni spored, med drugim tudi nastop jeseniške »požiralke ognja« Katje Kobentar.

V EBEL že za novo leto

Že tradicionalno bodo v najvišjem hokejskem razredu v regiji igrali tudi za novo leto. V EBEL je sicer nazadnje močno odmeval razburljiv četrtkov derbi Celovčanov z Mitjo Robarjem ter Beljačanov z Miho Verličem in Miho Štebihom. Prek 5000 gledalcev je pospremilo zmago prvih s 3:2. V AHL bodo igrali dan pozneje - 2. januarja bodo Jesenice gostovale pri mlajšem celovškem moštvu, Olimpija bo igrala v Salzburgu.