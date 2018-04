Za konec še domači praznik

Jesenice – Dokler še ni bilo izziva na mednarodnih ligaških ledenih ploskvah, je bil finale domačega prvenstva vrhunec sezone, ki je navijaško razdelil Slovenijo od Prekmurja do Obale. Zdaj so časi drugačni, a vsaj v hokejskih krogih je vroče: danes se bo v seriji na tri zmage začel boj za naslov najboljšega moštva v deželi.



Lovoriko branijo jeseniški hokejisti in vsaj sodeč po vsem, kar so prikazali nazadnje v četrtfinalu alpske lige – takrat so brez odrgnin, torej s 4:0, preskočili ljubljansko oviro – vnovič ohranjajo vlogo favoritov. Od sezone v tekmovanju, v katerem vodilni slovenski moštvi merita moči s tekmeci iz severne in zahodne soseščine, so se poslovili po polfinalnem porazu z italijanskimi prvaki iz Rittna, a zdaj so trdno odločeni domače šampionsko žezlo obdržati v Podmežakli. In če bo le mogoče – že po treh tekmah s slavjem prihodnji četrtek v svoji dvorani. A najprej se bodo seveda morali zbrati za uvodno predstavo, drevi ob 20. uri na Jesenicah.



»Res v Podmežakli vedno občutimo domačo prednost, a vseeno se bomo zelo zbrano morali lotiti prve naloge,« se zaveda trener železarjev Gaber Glavič, ki ne skriva navdušenja ob zadnji odlični predstavi mladega moštva Jesenic. To si je v finalu EBEL za hokejiste do 20 let proti Fehervarju z zmago s 4:1 (Rajsar 2, Tomaževič, Stojan) priborilo jutrišnjo odločilno peto tekmo na Madžarskem. Toda del te selekcije bo branil rdeče barve že drevi. »Tako naporno je že vso sezono, a če smo doslej zdržali na dveh tirih, bomo še za konec,« pravi Glavič, ki pa je bil včeraj tudi že na uvodnem zboru risov na Bledu.



Vnuk se ne želi osramotiti



SŽ Olimpija? Ljubljančani od izpada v alpski ligi niso več občutili tekmovalnega naboja. »In prav to je zame zdaj največja uganka. Čas smo najprej izkoristili tudi za rehabilitacijo poškodovanih, se nato resno lotili treninga, a pravzaprav lahko le ugibamo, koliko pravzaprav veljamo,« se pred domačim finalnim dvobojem sprašuje Jure Vnuk, trener zmajev, in tokrat jasno vlogo favorita prepušča tekmecu: »V četrtfinalu alpske lige sem poskusil tudi s temperamentom podžgati ekipo, ker sem verjel, da lahko namučimo Jeseničane, a bili so preprosto premočni. Za njih sem stiskal pesti v pozneje v polfinalu, zdelo se mi je, da s svojim kakovostnim moštvom lahko osvojijo alpsko ligo, pa se jim je, žal, ustavilo. Naša poglavitna naloga v tem finalu pa je, da se ne osramotimo.«



In četudi sta nekdanja velika kluba izginila v morju dolgov, nova poglavja pa pišejo nasledniki, je na hokejskih Jesenicah spet čutiti poseben utrip pričakovanja lepe finalne zgodbe. Prvi odgovor o razmerjih moči in sploh ravni domačih klubov bo na dlani že drevi. Sledita mu nato vsaj še dva večera, torkov v Tivoliju in 48 ur pozneje v Podmežakli.