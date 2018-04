Za opozorilo poraz z gostitelji SP v podaljšku

Bled – Risi si v teh dneh brusijo kremplje pred novim lovom na plen v skupini B svetovnega hokeja, sinočnja tekma z Madžarsko pa je jasno razkrila, da jih od 22. do 28 t. m. v naši vzhodni soseščini čaka zahtevna naloga na poti vrnitve. Do odhoda na SP bo Slovenija imela čez en teden še test na Dunaju.



V blejski dvorani, sicer zdaj že tradicionalnem baznem taboru slovenskih hokejistov pred velikimi tekmovanji, ni bilo tako prazničnega ozračja kot pred dnevi v Celju, a za selektorja Karija Savoalainena, njegove sodelavce iz strokovnega štaba in kajpak akterje na ledu je bil ta večer pomembnejši kot nazadnje ob Savinji s Hrvaško. Tokrat je nasproti stala Madžarska, gostiteljica prihajajočega prvenstva skupine B, obenem tudi glede na kakovost precej bolj merodajna tekmica za rise kot pa reprezentanca iz južne soseščine. Ne nazadnje sta bili v jasno opozorilo pred včerajšnjo predstavo dve madžarski pripravljalni zmagi proti avstrijski izbrani vrsti, zdaj članici najvišjega svetovnega razreda, v domačem Szekesfehervarju s 4:3 in ob dunajski revanši s 3:1.



Težave risov ob uvodu



In že uvodne minute sinočnje tekme so razkrivale, da se gostitelji prvenstva zelo resno pripravljajo na izziv uvrstitve med elito. Med njo si seveda želi tudi Slovenija, za katero pa gre – podobno kot za Madžarsko – pričakovati, da bo čez poldrugi teden v osrednji budimpeštanski areni Laszla Pappa močnejša kot v teh dneh.



V obrambnem delu so vidne razpoke, pred vrati tekmeca očitno še ni vrhunske uigranosti. Udarni dve napadalni sta zdaj Tičar-Urbas-Verlič in Sabolič-Kuralt-Pance, toda preden sta zares sinoči »udarili«, sta bila na polovici prve tretjine dva ploščka že v mreži vratarja risov Matije Pintariča: prvič po natančnem protinapadu, v drugo ob premalo čvrsti obrambni postavitvi našega moštva.



A slednje se je pozneje zbudilo in jasno razgrinjalo željo o nadaljevanju tradicije premagovanja madžarske hokejske reprezentance. Prvi gol je zabil tekmecem dobro znani Aleš Mušič, član vodilnega madžarskega kluba iz Szekesfehervarja, za izenačenje je lepo akcijo z igralcem več kronal z golom Miha Verlič. Ob koncu pa so se tekmeci veselili zmage v podaljšku.



Prihajata Gregorc in Drozg



V slovenski igri je bilo dejansko po medli in pretirano zadržani uvodni tretjini pozneje več ustvarjalnih in domiselnih akcij, a ta tekma vendarle še ni ponudila želene ravni, ki si jo je po imenitni olimpijski izkušnji začrtal selektor Savolainen. Obenem pa upa seveda tudi na okrepitve v prihajajočih dneh. Za začetek se bo ob tem koncu tedna risom pridružil naš vodilni branilec Blaž Gregorc, v ponedeljek pa bo prispel iz ZDA veliki up Jan Drozg.



Aleš Mušič, napadalec Slovenije: »Nismo začeli dobro te tekme, v nadaljevanju smo se še pravočasno zbudili. Zagotovo pa nas na SP čakajo zelo zahtevne naloge. Na Madžarskem, kjer igram pri klubu, veliko vlagajo v hokej in šport nasploh, to je vidno tudi pri njihovem napredovanju.«