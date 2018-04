Zadnje odštevanje do trenutka resnice za naše rise

Bled – Slovenska hokejska reprezentanca je pred izzivom, ki ponuja celo še več ugibanja in stresa kot nazadnje sredi februarskih dni v olimpijski Južni Koreji. Tam so se risi odrezali s konkurenčnimi predstavami, toda v svojih vrstah so imeli več izkušenih adutov, kot jih bo tokrat na prihajajočem svetovnem prvenstvu skupine B. Cilj pa je jasen: vrnitev v družbo najboljših!



Siniša Uroševič



Selektor Kari Savolainen, ki se je jeseni po ducatu let vrnil v glavno vlogo na slovenski klopi, si na sinočnji novinarski konferenci pred današnjim odhodom na prizorišče z vmesnim postankom na Dunaju še ni bil povsem na jasnem, s kakšno postavo se bo zoperstavil tekmecem. Na seznamu kandidatov za nastop na prvenstvu je 29 igralcev, natanko 25 jih bo danes odpotovalo v avstrijsko metropolo, kjer se bodo jutri (19.15) risi pomerili na zadnji pripravljalni tekmi pred nastopom v Budimpešti. Tam bodo pri vodstvu slovenske reprezentance dan pred nedeljsko premiero z Veliko Britanijo lahko prijavili največ 23 akterjev. Kot smo že pisali, četverica kandidatov še igra v končnicah na Češkem in Slovaškem.



V finalu slovaške extralige si je Pretnarjeva Banska Bystrica sinoči priigrala vodstvo proti Trenčinu v seriji že s 3:0 in tako potrebuje le še eno uspešno tekmo za končno slavje, zato bi se lahko branilec z izkušnjami z velikih tekmovanj še pravočasno pridružil risom na Madžarskem. Kdo se bo moral posloviti od reprezentance pred SP, pa selektor sinoči na Bledu v novinarski družbi še ni mogel razkriti. Na jasnem si je le, da zasedbe vratarjev ne bo več spreminjal: tako kot na zadnjih olimpijskih igrah bosta v slačilnici Gašper Krošelj in Matija Pintarič, Luko Gračnarja pa je tokrat zamenjal Rok Stojanovič. Gračnar se je sicer s soigralci iz Salzburga vnovič prebil v finale EBEL, toda ker je nenehno na rezervni klopi, ga tokrat ne bo med risi.



Drozg zadržan in utrujen



Tokrat je sicer v slačilnici tudi nekaj novih obrazov, radovednost v hokejski javnosti privablja prihod novega štajerskega upa Jana Drozga. Napadalec, ki je pred dvema tednoma praznoval 19. rojstni dan, se je nekaj ur pred včerajšnjim popoldanskim treningom pridružil reprezentanci na Bledu, ob koncu tedna je še igral v močni severnoameriški ligi za uveljavljanje mladih hokejistov. Nase je poznavalce onstran Atlantika prvič opozoril v lanskem poletju, ko so ga na naboru izbrali prvaki NHL iz Pittsburgha. Na svoji prvi novinarski konferenci s člani udarne slovenske zasedbe ni skrival zadržanosti kot tudi ne utrujenosti po dolgem potovanju. »Prvič sem tukaj, zato niti ne morem natančno govoriti o pričakovanjih,« je dejal.



Povsem drugačni so občutki pri izkušenem jedru risov. »Kdor je že dolgo v tej slačilnici, dobro ve, kako močan je tu moštveni duh. Ko si enkrat del te zasedbe, dobro razumeš to izjemno povezanost v slačilnici,« je dejal Jan Urbas, ki so ga zdaj tudi uradno pri reprezentanci predstavili kot kapetana za prihajajoče prvenstvo, potem ko je dres z oznako C nosil že na dosedanjih dveh pripravljalnih tekmah proti Hrvaški (12:1) in Madžarski (3:4).



Kdo predčasno domov?



Za konec priprav tako Savolainenove kandidate čaka jutri še preizkus na Dunaju, nakar bo v petek prav zanimivo videti, če bodo vsi dosedanji navzoči kandidati odpotovali v madžarsko soseščino ali pa se bo kdo pred prvenstvom vrnil domov. »Res je stanje pri moštvu iz dneva v dan bolj spodbudno, a pri strokovnem štabu si še nismo na jasnem, kdo bo prišel in kdo odšel,« je dejal Savolainen, sicer tako kot večkrat na Bledu dobre volje. Tu je pred dvema desetletjema prvič z letala stopil na slovenska tla, očarali sta ga narava in marljivost ljudi, ni skrival navdušenja nad kremnimi rezinami in drugimi mojstrovinami blejskih slaščičarjev.



A zdaj je vse našteto manj pomembno. Potem ko je prvič kot selektor vodil moštvo na olimpijskih igrah, ga čaka še novi trenutek resnice – kako Slovenijo vrniti v najvišji svetovni razred?