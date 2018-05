Zadnje slovo od Cveta Pretnarja v četrtek na Blejski Dobravi

Dolgoletni vratar hokejske reprezentance in Jesenic je minuli teden v 62. letu starosti umrl po kratki in težki bolezni.

J. P.

Jesenice - S Športne zveze Jesenice so danes sporočili, da bo zadnje slovo od nekdanjega legendarnega dolgoletnega hokejskega reprezentanta in nepogrešljivega vratarja Jesenic Cveta Pretnarja, ki je prejšnji teden po kratki in težki bolezni umrl v 62. letu starosti, pojutrišnjem, v četrtek, 3. maja, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Žara bo, kot so še dodali z jeseniške športne zveze, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.



Na OI v Sarajevu 1984

Pretnar je med vratnicami jugoslovanske reprezentance stal tudi na zimskih olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu, obenem pa še na osmih svetovnih prvenstvih, zbral je 123 nastopov v dresu z državnim grbom in za nameček branil tudi v prvem uradnem dvoboju slovenske izbrane vrste v času samostojnosti. Močno je zaznamoval hokejsko sceno na Jesenicah in v Sloveniji, v Podmežakli je namreč branil med letoma 1975 in 1993, bil eden najboljših slovenskih čuvajev mreže vseh časov, priljubljen in spoštovan tudi pri tekmecih.