Zmagi v rednem delu nad Las Vegasom vlivata optimizem

N. Gr., STA

Los Angeles - Anže Kopitar je na svoji spletni strani strnil misli po koncu rednega dela sezone v severnoameriški hokejski ligi NHL. Supezvezdnik Los Angelesa je izjemno vesel, da se je prebil v končnico, v prvem krogu pa kalifornijsko zasedbo čaka ambiciozen novinec iz Las Vegasa. Prva tekma bo 12. aprila v Las Vegasu.

Kopitar je v tej sezoni blestel na severnoameriških ledenih ploskvah in je prejel nagrado Bill Libby, ki ga njegovo moštvo v sodelovanju z mediji podeljuje najboljšemu igralcu. Hrušičan je omenjeno nagrado prejel šestič, za najboljšega igralca leta pa so ga izbrali tudi privrženci kalifornijske ekipe.

Ekipa iz mesta angelov je v tej sezoni presegla "tihi cilj". V rednem delu se je nadejala 92 točkam, osvojila pa jih je 98 in v zahodni konferenci osvojila sedmo mesto in se po klavrni minuli sezoni znova prebila med elito.

»Veliko stvari se je v tej sezoni odvilo po mojih željah. Imel sem zelo dobre priprave na sezono, zelo dobro poletje, tudi sam začetek v sezono je bil super. Ko se enkrat počutiš bolj samozavestnega, predvsem veliko bolj kot sezono prej, se stvari odvijejo še bolje, kot si sam zamisliš. Sezona je bila res super, a zdaj bomo obrnili list in v končnici začeli pisati novo zgodbo,« je na svoji spletni strani zapisal Hrušičan, ki je skupaj s svojim soigralci že vse misli usmeril proti tekmecem iz ameriškega zabaviščnega središča.

Energija in hitrejša igra ključ do uspeha

»V tej sezoni so bile tudi tekme, ki jih je bilo potrebno kar hitro pozabiti, a mislim, da se to zgodi vsaki ekipe. Imeli smo kar nekaj težav s poškodbami. Jeff Carter je bil odsoten veliko časa, tudi zdaj imamo težave s poškodbami, a mislim, da je ekipa dobra in zelo motivirana in verjamem, da bomo pripravljeni za končnico,« je dejal Hrušičan.

Kralje v tej sezoni vodi novi trener John Stevens, Kopitar pa je v v zvezi s tem dejal: »Pod njegovim vodstvom je vse skupaj bolj napadalno, morda igramo tudi malce hitrejši hokej. Najbolj pomembno pa je velika energija v garderobi, na klopi oziroma med samo tekmo. To zelo pomaga, sploh če je ekipa malce mlajša - da prevlada pozitivna energija. Mislim, da smo si to letos zelo dobro zadali za cilj in na koncu nam ga je uspelo realizirati.«

V rednem delu se je prav proti Las Vegasu krivulja obrnila navzgor

Kalifornijska zasedba je zmagala na zadnjih dveh medsebojnih tekmah proti Las Vegasu. »Tisti zmagi sta bili zelo pomembni tudi za našo sezono. Takrat smo ravno nihali med uvrstitvijo in neuvrstitvijo v končnico. Osvojili smo štiri točke, ki so nam dale še en zagon za uvrstitev v končnico. Upam, da se tudi oni spomnijo tistih dveh tekem. Mi se jih zagotovo in iz tistih dveh tekem bomo zagotovo črpali energijo,« je dejal Kopitar, ki meni, da lahko kralji letos osvojijo tretji Stanleyjev pokal.

»Osvojimo ga lahko iz takih razlogov, kot smo ga že prvič in drugič. Ekipni duh. Jedro ekipe je enako, kot je bilo, imamo torej tudi izkušnje. Jonathan Quick je po mojem mnenju še vedno najboljši vratar na svetu, Drew Doughty je z naskokom najboljši branilec v NHL. 'Sestavine' so prave. Tudi napadalci smo imeli boljša leta kot v preteklosti in bomo ta voz začeli vleči v pravo smer,« je še na koncu dodal Kopitar.

* Spored tekem Los Angelesa v prvem krogu končnice:

1. tekma (12. april, 4.00): Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings

2. tekma (14. april, 4.00): Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings

3. tekma (16. april, 4.30): Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights

4. tekma (18. april, 4.30): Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights

-------------------------------------------------------------------------------------

morebitna 5. tekma (20. april, 4.00)): Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings

morebitna 6. tekma (22. april): Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights

morebitna 7. tekma (23. april): Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings