Zmaji bi rdečim pokvarili jubilej

Ljubljana – Čustva med hokejskimi zanesenjaki se od prednovoletnega derbija v Podmežakli (4:2 za Olimpijo) še niso niti dobro polegla, že je na vrsti novo zeleno-rdeče poglavje. Danes ob 17.30 se bosta v Ljubljani vnovič pomerili moštvi Olimpije in Jesenic.



Popotnica je bila za današnja tekmeca uspešna. Zmaji so pričakovano opravili tivolsko generalko proti celovškemu podružničnemu moštvu (8:2; 1:0, 5:1, 2:0; Selan, Pesjak po 2, Hebar, Snoj, Zibelnik, Chvatal), gorenjska zasedba pa se je s polnim plenom vrnila iz Salzburga (3:0; 0:0, 1:0; 2:0; Planko, Sodja, Čimžar). Zadnji derbi je pred 3000 gledalci na Jesenicah privabil nasmeh na ljubljanske obraze, železarji so bili uspešnejši dotlej in prav do te zadnje sobote v letu 2017 velikim tekmecem v sezoni niso oddali niti točke, povrhu pa so jih ugnali tudi v finalni predstavi za pokal HZS. Zanimivo, prihodnjo soboto bo še tretjič zapored tekma, ki v slovenskih hokejskih krogih pritegne največ pozornosti.



Edini slovenski moštvi v alpski ligi ohranjata vidni mesti v zgornji polovici lestvice, ta čas so železarji 3., zmaji s petimi točkami zaostanka mesto za njimi, slednji so igrali dve tekmi več. Toda sleherna statistika se – ko gre za prestiž tradicionalnega derbija – lahko v hipu poruši. Prvi mož ljubljanske klopi Andrej Brodnik je bil zadovoljen s prvo zmago proti Jeseničanom, nad igro svojega moštva pa je imel precej pripomb. Clarke Saunders, vratar pri gorenjskih tekmecih, ni tako čaral kot na večini tekem dosedanjega dela sezone, tekmo pred derbijem je sicer počival. Pravzaprav je zdaj podobno v ljubljanskem taboru: proti drugi celovški ekipi, zadnjeuvrščeni v AHL, na ledu ni bilo udarne št. 1 pri zmajih Roberta Kristana, zamenjal ga je Tilen Spreitzer. A Olimpijini privrženci skupaj s strokovnim vodstvom kluba upajo, da bo danes prav Kristan med ključnimi aduti novega napada na zmago.



Več skrbi kot v vratih imajo zdaj zmaji v napadu, saj si je po nesrečnem udarcu s ploščkom soigralca Maksa Selana roko poškodoval prvi center Matic Kralj. »Že tako nimamo prav široke baze, pa se nam zgodi še to,« je potožil Olimpijin trener.



Njegov tekmec z jeseniške klopi Gaber Glavič se je vrnil s Solnograškega prav zadovoljen: »Igrali sta dve drsalno najmočnejši moštvi v ligi, odnesli pa smo vse tri točke. Vsakomur povem – kdor v Salzburgu pri izjemno organiziranem hokejskem klubu zmaga, si zasluži pohvalo.« Na Jesenicah posebnega preplaha navzlic porazu v zadnjem derbiju ni bilo zaznati, želja po zmagi pa je podčrtana zaradi današnjega posebnega jubileja: 6. januarja 1948 so v Podmežakli ustanovili hokejski klub, ki je po svojih uspehih in poslanstvu zaslovel daleč naokrog.