Zmaji pripravljajo še več ognja

Ljubljana – Resda zadnji dnevi naznanjajo prihod toplejših dni, a lednih dvoran še ne bodo zaklenili. Pravzaprav je na vrsti vrh hokejske sezone: v Tivoliju se bo danes nadaljevala finalna serija med zmaji in železarji, jutri se bo na Bledu drugič med pripravami za SP predstavila reprezentanca, nato bo v četrtek spet nova finalna tekma, in sicer na Jesenicah.



Uvodno tekmo končnice za naslov slovenskih prvakov so dobili favorizirani branilci lovorike z Gorenjske, a glede na videno bi se lahko razpletlo tudi drugače. Gostitelji so se v Podmežakli veselili tesne zmage s 3:2, zlasti v zadnjem delu so zmaji bruhali ogenj, Jesenice so po vodstvu s 3:0 le zdržale. »Zavedamo se, da tokrat z igro nismo navdušili nikogar. Trenerjev govor po tekmi je bil kratek, hitro smo si bili na jasnem, da bomo v Tivoliju morali igrati na višji ravni,« je po uvodni tekmi dejal Nik Pem, strelec enega od treh domačih golov.



Ljubljansko moštvo je bilo navzlic izostanku tekem nevarno, povrhu je bil v vratih zmajev zanesljiv mladi vratar Tilen Spreitzer. »Zame je sleherna ponujena priložnost na ledu izjemen izziv,« je poudaril in pohvalil za nasvete tudi izkušenejšega soigralca Roberta Kristana, ki pa je zaradi poškodovanega kolena tudi tokrat moral tekmo spremljati ob ledu. S. U.