Zmaji s svojim ognjem pokvarili gorenjsko veselico

Jesenice – Domači hokejski finale po svoji zanimivosti tokrat prekaša številna pričakovanja. Vse tri tekme so bile napete, favorizirani Jeseničani pa sinoči pred številnimi navijači niso izkoristili prvega zaključnega ploščka. Naslednja predstava bo jutri v Ljubljani.



Povsem razumljivo je, da je bila večina med vznesenimi privrženci jeseniških hokejistov po vodstvu z 2:0 v tem finalu prepričana o sinočnjem slavju v domači dvorani, četudi so bili na tribunah tudi takšni privrženci železarjev, ki so jasno opozarjali, da boja še ni konec. Zlasti ob spoznanju s prvih dveh tekem, ki sta se za Gorenjce razpletli kar srečno; »viseli« so že v prvem dvoboju v Podmežakli, nakar je bila tudi na drugi tivolski tekmi Olimpija bolj konkurenčna kot nazadnje v alpski ligi. Povrhu pa jeseniška igra ni več tako prepričljiva, železarji so s svojim napadalnim pristopom pred nekaj tedni delovali za tekmece precej bolj nevarno kot v teh dneh. Med rednimi spremljevalci utripa v Podmežakli tudi ni dvomov, da je dolg niz zaporednih zmag v tem koledarskem letu prinesel že kar preveč samozavesti igralcem v rdečih dresih.



Zasuk v režiji Gala Korena



Ti so resda sinoči zabili uvodni gol, ko je bil izkušeni branilec in obenem kapetan moštva Andrej Tavželj natančen v trenutkih številne premoči, a zaostanek zmajev ni uničil. Celo podžgal jih je, odtlej so se svojih nalog lotili še bolj temeljito in odgovorno, v prvih minutah druge tretjine so tako povsem prevzeli oblast na jeseniškem ledu. Najprej se jim je ob počasni domači igri upiral le še vratar Clarke Saunders, nato pa je bil tudi on ob dveh natančnih strelih Gala Korena, zmaja z izkušnjami iz KHL, nemočen. Olimpija je rezultat zasukala, pozneje celo zvišala prednost na +2, scenarij o svečani podelitvi pokala za naslov državnih prvakov na ta četrtkov večer se nikakor ni zdel več tako zelo uresničljiv.



Napet finiš zmajem



Seveda se gostitelji ob podpori vztrajnih privržencev niso vdali, voljo jim je vrnil gol Mihe Logarja, junaka lanskega finala in tudi kandidata za prihod v brlog reprezentančnih risov. Toda igra domačega moštva še naprej ni ponujala tiste prepričljivosti iz najboljših predstav v alpski ligi.



Dvorana pa je devet minut pred koncem po bliskovitem protinapadu železarjev le »eksplodirala«: gostitelji so zaostanek dveh golov izničili. A le za hip! Koren je v svoji najboljši predstavi sezone priigral novo vodstvo Olimpiji, ta si je z zbranostjo in prizadevnostjo v zadnjih minutah prigarala zasluženo zmago.



Andrej Tavželj, kapetan SIJ Acronija Jesenic: »Če igraš za naslov prvaka na vasi, v državnem prvenstvu ali na mednarodni sceni, moraš vložiti več energije, kot smo je mi na tej tekmi. Hitro moramo dvigniti raven igre in v soboto pokazati več.«



Gal Koren, najboljši igralec tekme: »Vso sezono garaš za tekme odločitve, zato se nikdar ne smeš vdati ali iskati izgovore. Ko smo v drugi tretjini suvereno in učinkovito začeli, sem začutil, da bi se nam lahko razpletlo po željah. Zdaj kaže ohraniti zbranost in se podobno lotiti sobotne tekme.«