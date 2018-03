Zmaji zrežirali razburljivo končnico, a zmaga je ostala v Podmežakli

J. P.

Jesenice - V uvodnem četrtfinalnem dvoboju alpske lige (AHL) so se morali državni prvaki, hokejisti SIJ Acronija Jesenic, pošteno potruditi za zmago pred domačim avditorijem v dvorani Podmežakla, v večnem derbiju pred okrog 1800 gledalci so bili namreč s 4:3 boljši od SŽ Olimpije, ki je bila po tri četrt dvoboja že na robu prepada, v končnici pa se skorajda vrnila v igro in izsilila podaljšek. Moštvi igrata na štiri zmage, prihodnji obračun bo že v četrtek (19.15) pod Rožnikom.

Kristanova nespretnost

Kako izenačena sta bila tekmeca, kaže tudi razmerje sproženih strelov - 34:33 v korist gostiteljev, ki so sredi prve tretjine tudi prvi zadeli. Tadej Čimžar je izkoristil številčno premoč na ledni ploskvi ob izključitvi Kristjana Čepona. Da sta odšli zasedbi na prvi odmor izenačeni, je poskrbel Gal Koren, druga tretjina pa se je za Ljubljančane začela šokantno. Že po 54 sekundah je zadel Markus Piispanen, toda na kakšen način! Robert Kristan je izbijal plošček, a to storil tako nesrpretno, da se je do njega dokopal Finec in ga pospravil v nebranjeni del mreže.

Šesta zmaga Jeseničanov

Na 3:1 je povišal Blaž Tomaževič, ko pa je že v štirinajsti sekundi zadnjega dela zadel še Aleksandar Magovac, se je zdelo, da dvomov o zmagovalcu ni več. Toda zmaji so še enkrat zavihali rokave, ob koncu 47. minute je znižal Andrej Hebar, slabih pet minut pred koncem pa je moral Clarke Saunders še tretjič na hrbet, matiral ga je Aljaž Chvatal. Toda za popoln preobrat je gostom zmanjkalo časa. Jeseničani so se tako veselili že šeste zmage v sedmih medsebojnih obračunih v sezoni.