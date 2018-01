Adria Mobil v sezono z izkušeno zasedbo in dvema novincema

N. Gr.

Novo mesto - Kolesarji novomeške Adrie Mobil se pospešeno pripravljajo na novo sezono, ki se bo na domačih tleh začela z VN Izole na začetku marca. Danes so tudi uradno potrdili ekipo za prihajajočo sezono 2018, ki je doživela le minimalne spremembe.

V kadru še vedno ostajajo veterani Radoslav Rogina, Gregor Gazvoda in Jure Golčer, ki bo po tej sezoni kolo obesil na klin. Največja aduta za visoke uvrstitve bosta šprinterja Gašper Katrašnik in Srb Dušan Rajović, ki je že lani z nekaj odmevnimi rezultati pokazal, da se razvija v kvalitetnega kolesarja.

Katrašnik je na svetovnem prvenstvu v Bergnu zadnjič dirkal v kategoriji do 23 let, v letošnji sezoni pa bo moral poseči tudi po najvišjih mestih in potrditi svoj nesporni talent. Trener Boštjan Mervar, letos ga bo zamenjal Srečko Glivar, lani nekajkrat ni bil najbolj zadovoljen z Gorenjcem, ki je bil v šprintih vedno zelo blizu stopničkam, a mu je vsakič le malo zmanjkalo in prav to bo moral Katrašnik letos popraviti. Z Rajovićem bosta nosila levji del odgovornosti za zmage, ki so jih lani novomeščani pogrešali.

V ekipo prihajata tudi dva novinca, iz mladinskih vrst prihaja Aljaž Jarc, iz Bahraina pa novinec Saad Alsaadi, ki je lani vozil za kontinentalno ekipo VIB Bikes. Adria Mobil bo še naprej vozila Specializedova kolesa, uradna predstavitev ekipe pa sledi tik pred dirko v Izoli.