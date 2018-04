Alaphilippe Valverdeju preprečil rekord (VIDEO)

J. P.

Huy - Movistarjev španski kolesarski as Alejandro Valverde, petkratni zmagovalec (leta 2006 in med letoma 2014 in 2017) slovite belgijske pomladne klasike, Valonske puščice, je premagan! Po dveh drugih mestih, leta 2015 in predlani, je stopničko više vendarle stopil QuickStepov Francoz Julian Alaphilippe, ki je Španca po ogorčenem dvoboju na strmem in zahtevnem vzponu na Mur de Huy pustil za seboj za štiri sekunde. S tem je Valverde zamudil priložnost, da bi kot prvi udeleženec v zgodovini te preizkušnje zmagal petkrat zapovrstjo.

Bole odstopil

Za Francoza je bila to prva zmaga v karieri na veliki klasiki, favoriziranega Španca pa je presenetil že na polovici zaključnega vzpona z zgodnjim napadom. Konkurenco si je 25-letni Alaphilippe, zmagovalec ene od etap lanske Vuelte, pokoril že četrtič letos in petnajstič v karieri. Edini slovenski predstavnik Grega Bole cilja ni videl, imel pa je predvsem nalogo pomočnika vodilnim kolesarjem Bahraina Meride ne čelu z Italijanom Vincenzom Nibalijem, ki pa jih ni bilo med najboljšimi. Zadnja ardenska klasika, dirka Liege-Bastogne-Liege, bo na sporedu v nedeljo.

IZIDI

1. Julian Alaphilippe (Fra, QuickStep-Floors) 4;53:37

2. Alejandro Valverde (Špa, Movistar) + 0:04

3. Jelle Vanendert (Bel, Lotto Soudal) 0:06

4. Roman Kreuziger (Češ, Mitchelton-Scott)

5. Michael Matthews (Avst, Sunweb)

6. Bauke Mollema (Niz, Trek-Segafredo)

7. Tim Wellens (Bel, Lotto Soudal)

8. Maximilian Schachmann (Nem, QuickStep-Floors)

9. Romain Bardet (Fra, Ag2r) - vsi isti čas

10. Patrick Konrad (Avs, Bora-Hansgrohe) 0:12

Grega Bole (Slo, Bahrain Merida) odstopil