Belgijski kolesar umrl po srčnem zastoju med Pariz-Roubaixom

Lille, 9. aprila - V noči na ponedeljek je v bolnišnici v Lillu umrl belgijski kolesar Michael Goolaerts, ki je med nedeljsko dirko Pariz-Roubaix doživel srčni zastoj, je potrdila njegova ekipa Veranda Willems-Crelan.

Triindvajsetletni kolesar je kakšnih 150 kilometrih pred ciljem padel in doživel srčni zastoj. Zdravniško osebje mu je nudilo prvo pomoč in ga s helikopterjem odpeljalo v bolnišnico v Lillu, kjer pa je ponoči umrl.

»Z nepredstavljivo žalostjo moramo sporočiti smrt našega kolesarja in prijatelja Michaela Goolaertsa,« je sporočila njegova ekipa in dodala, da je Belgijec umrl v krogu družine in tistih, ki jih je imel rad.